Un detenido en una operación antiterrorista contra el yihadismo en Lleida

Operación policial a primera hora de esta mañana para detener un hombre en Lleida supuestamente relacionado con una trama yihadista. El Servicio de Información de la Guardia Civil -de la Unidad Central Especial número 2– hacía meses que estaba detrás de la pista del arrestado y, finalmente, en un operativo desplegado esta mañana, coordinada por la Audiencia Nacional, ha sido detenido. La operación es conjunta con la policía y los servicios de información del Marruecos, según ha informado el instituto armado en El Món.

A estas alturas, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y el instituto armado no da detalles, ni del alcance o de la capacidad operativa del arrestado. En todo caso, no se descarta que la detención sea por adoctrinamiento. Los agentes de la Guardia Civil continúan el registro en busca de pruebas, más allá de las recopiladas durante la investigación. A las doce del mediodía la operación continuaba abierta y solo constaba un detenido, pero no se descartan nuevas detenciones.

La investigación se ha hecho en el marco del plan especial antiterrorista que marca la Directiva Nacional de Inteligencia, así como el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. De hecho, se ha aplicado el protocolo habitual que ordena el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el núcleo duro de la información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El arrestado pasará en las próximas horas a disposición judicial. En el operativo también han participado miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil que han dado cobertura al equipo antiterrorista que ha dirigido las pesquisas.

Miembros de la Guardia Civil durante el arresto de un sospechoso/MdI

Otro presunto yihadista detenido en Girona

A principios de enero, otra operación coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el FBI acabó con la detención de otro presunto yihadista en Girona. El detenido, de nacionalidad marroquí, fue enviado al Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional acusado de terrorismo. La investigación reveló que el hombre se encontraba en un “avanzado proceso de radicalización yihadista y contaba con un perfil de gran violencia y agresividad”.