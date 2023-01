El CNP i l’FBI detenen un presumpte jihadista a Girona

Una operació de la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia amb el suport de l’FBI ha acabat amb l’arrest d’un pressumpte jihadista a Girona d’origen marroquí. L’arrestat, que respon a les sigles, ja ha estat posat a disposició del Jutjat Central número dos de l’Audiència Nacional amb els càrrecs de terrorisme. Fonts de la fiscalia consultades per El Món afirmen que el fiscal del cas, Marcelo de Azcárraga, ha demanat la presó provisional comunicada però sense fiança.

La causa, que és secreta, conclou arran de les perquisicions policials que l’investigat estava en un “avançat procés de radicalització jihadista i comptava amb un perfil de gran violència i agressivitat”. Així mateix, i segons fonts policials, tenia diversos perfils actius per a través de la Deep Web formar-se en activitats terroristes, com ara obtenir manuals d’autoensenyament en l’ús d’armes i explosius. Visionats d’execucions i un suport actiu al DAESH han reblat el clau de la detenció.

L’FBI, imprescindible

Fonts de la policia espanyola asseguren que per dur a terme l’operació de detenció ha tingut un “rol imprescindible el servei nord-americà (FBI) per a la identificació i la neutralització d’aquest presumpte terrorista”. Els agents responsables de l’arrest asseguren que “durant la pràctica de les diferents diligències, el detingut ha mostrat la seva desconfiança i repulsa altiva cap als agents participants”. L’operatiu policial ha continuat després de la detenció amb escorcolls a diversos habitatges associats al processat per recollir dades, possibles col·laboradors i més evidències per tal d’aclarir més les seves connexions, informació i els fets del que se l’acusa.

Segons fonts de la investigació havia procedit a obtenir informació per adquirir armes. Així mateix, es va comprovar com visionava l’execució d’atemptats jihadistes a Europa. El mateix dia de la seva detenció va fer cerques de com fer apunyalaments i d’atemptats efectuats amb aquest tipus d’armes blanques. La policia assegura que era factible una actuació immediata de l’arrestat.