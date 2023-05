El condemnat pel 17-A que la Guàrdia Civil vol expulsar té permís de residència

Said Ben Azza, el terrorista condemnat pels atemptats jihadistes del 17-A que es troba en llibertat, s’oposa a què l’expulsin d’Espanya fins que la sentència no sigui ferma. En un escrit registrat a l’Audiència Nacional, al qual ha tingut accés El Món, la defensa del condemnat respon negativament la petició al Tribunal del ministeri de l’Interior, a recomanació del servei d’Informació de la Guàrdia Civil, de la seva expulsió. De fet, l’escrit ressalta que no ha tingut coneixement de cap procediment administratiu obert contra la seva persona per foragitar-lo de l’Estat espanyol. En aquest sentit, la seva defensa recorda que té permís de residència de llarga durada des del 15 de març de 2022.

En el conjunt de les parts, també han presentat escrits d’oposició, tal com va avançar El Món, els Mossos d’Esquadra que van abatre els membres de la cèl·lula jihadista. En el mateix sentit s’han expressat l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Cambrils, els pares del petit Xavi -el nen de quatre anys assassinat a la Rambla- també l’Associació Víctimes del Terrorisme i una de les víctimes que van portar defensa individual. El ministeri fiscal també ha informat negativament a la seva expulsió amb l’argument que la pena imposada és superior als sis anys de presó i, per tant, no hi ha motius legals que permetin autoritzar la seva expulsió. Tots reclamen rebutjar l’expulsió per garantir que es complexi la condemna un cop hagi passat pel Tribunal Suprem. Entenen que la seva expulsió comprometria el compliment d’una virtual condemna.

La façana del Tribunal Suprem, a Madrid, on es decidirà el futur de la condemna del Said Ben Azza / Q.S.

Protegir el dret de defensa

La representació del condemnat al·lega que el seu dret a la defensa es veuria vulnerat si és expulsat. “El dret de defensa és, potser, el més important dels drets que envolten la justícia penal”, argüeix. “És la principal manifestació del dret a la tutela judicial efectiva, la faceta principal del qual és emparar qualsevol ciutadà que es vegi immers en un procés, de manera que no se’n produeixi la indefensió”, addueix. En aquest sentit, insisteixen que encara s’ha de resoldre el recurs al Tribunal Suprem, que ha de revisar la condemna de 8 anys. De fet, es troba en llibertat perquè ha estat engarjolat durant quatre anys, la meitat de la pena que ara encara no és ferma.

Per altra banda, la defensa de Saïd Ben Azza, raona que” la sol·licitud realitzada no és procedent, ja que no hi ha cap resolució administrativa ferma en què s’hagi acordat la seva expulsió, ans al contrari, compta amb una autorització de residència i treball, de llarga durada,

emesa el 15/03/2022, segons consta a la peça de situació personal del pres”. “Fins avui no s’ha notificat l’existència de cap procediment

administratiu sancionador al meu patrocinat”, alerta.