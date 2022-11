L’ANC organitza a Brussel·les l’acte per denunciar el 17-A vetat pel Govern

L’Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República s’han unit per organitzar demà dijous un acte a Brussel·les per denunciar les incògnites del 17-A. Les dues entitats han recuperat així un acte que inicialment havia de fer la delegació de la Generalitat a la Unió Europea però que finalment va ser vetat pel Govern. De fet, va ser el delegat de la Generalitat a la UE, Ignasi Centelles, qui va torpedejar aquest acte en considerar que no havia de ser aquest el primer esdeveniment organitzat per la conselleria d’Exteriors del nou Govern d’ERC en solitari.

Centelles va considerar que el primer esdeveniment públic havia de ser un acte relacionat amb l’agenda de la nova delegació sota el lideratge de la consellera Meritxell Serret. De fet, fonts d’Acció Exterior van apuntar el passat 4 de novembre, quan es va donar a conèixer aquesta cancel·lació, que és normal tenir canvis d’agenda en moments de relleu com la sortida de Junts per Catalunya del Govern i la recomposició de l’executiu.

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, en una atenció als mitjans a Brussel·les / ACN

Conferència per exigir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils

Davant la negativa del Govern a organitzar l’acte, l’ANC i el Consell de la República han decidit recuperar-lo i se celebrarà aquest 17 de novembre al Press Club de Brussel·les amb la intenció de denunciar internacionalment totes les incògnites que encara hi ha en relació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17-A i exigir que s’expliqui la veritat. Així, l’acte tindrà el títol de “El dret a la veritat i atemptats terroristes: definint límits” i hi participaran Jaume Alonso-Cuevillas, l’advocat de la família del nen de tres anys que va morir a la Rambla, i Nico Krisch, catedràtic de Dret Internacional. L’acte es podrà seguir en directe des de les 18 hores a través d’aquest enllaç.