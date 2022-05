El cap de la policia espanyola diu que els antiavalots van passar “por” a Urquinaona

“Por”. Això és el que haurien passat els membres de les unitats antiavalots del Cos Nacional de Policia (CNP), les Unitats d’Intervenció Policial, el 18 de d’octubre de 2019 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Així ho va assegurar aquest dimecres a la comissió d’Interior del Congrés de Diputats, Francisco Pardo, director general de la Policia espanyola i màxim comandament no uniformat del cos.

Pardo responia a preguntes parlamentàries del diputat d’EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre l’ús, la traçabilitat i el futur dins l’arsenal policial de les bales de goma, que el director policial insistia a anomenar pilotes de cautxú. Segons les dades que va aportar, el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil han comprat en els darrers deu anys 233.695 bales de goma. Ara bé, va al·legar que no sap quantes, ni on, ni quan s’havien disparat perquè no té les dades desglossades.

La suposada “formació” dels antiavalots en drets fonamentals

En aquest marc, Pardo va defensar la professionalitat dels membres de les Unitats d’Intervenció Policial i la “feina que han fet per la democràcia”. Per argüir la seva defensa dels antiavalots, va brandar al diputat Iñarritu un grapat de fotografies de la coneguda com batalla d’Urquinaona, per intentar acreditar que les forces de l’ordre necessiten de material antiavalots per mantenir l’ordre públic. Així va defensar que la policia revisa els protocols i rep una “formació molt especialitzada” en ordre públic per respectar els “drets fonamentals” en les seves intervencions. “Les UIP són molt rigoroses en utilitzar el material antiavalots”, va sentenciar.

Ara bé, les manifestacions per la sentència del Procés dictada pel Tribunal Suprem contra els líders independentistes ja són per al director de la policia espanyola una altra cosa. “Quan vegi aquestes imatges”, va expressar Pardo tot mostrant les fotografies impreses d’Urquinaona, “se li posaran els pèls del punta!”. De fet, les va definir com un exemple “d’allò a què s’han d’enfrontar” els membres de la UIP. “Quan veus aquestes imatges sents por”, va afegir el director per emfatitzar que els agents integrants de la UIP malgrat aquesta “por” actuen com a professionals. El director va assegurar fins i tot que els antiavalots “es juguen la vida”.

Manifestants a Urquinaona (J. Borr?s)

7.000 bales de goma en la protesta d’Urquinaona

De fet, el comissari que va dirigir les actuacions de les Unitats d’Intervenció Policial a Barcelona per les protestes postsentència José Miguel Ruiz Iguzquiza, es va vantar d’haver disparat fins a 7.000 bales de goma la nit d’aquell divendres. Actualment, Ruiz és agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Moscou. De fet, d’aquell operatiu el ministeri de l’Interior sempre se’n va vantar. N’és un exemple el fet que el 29 de gener del 2020 va condecorar 322 agents que van participar en el dispositiu policial a Catalunya, batejat com operació Ícaro. La policia espanyola desplegada a Catalunya hi va romandre fins el 31 de desembre. Van ser 1.500 agents, majoritàriament procedents de la Unitat d’Intervenció Policial i que venien de les bases de Galícia, Andalusia i l’Aragó. Tot i els més de 600 ciutadans ferits per acció policial no s’ha obert cap procés disciplinari a cap membre del cos.

Aquella megaoperació policial que va ser esperonada per les convocatòries del Tsunami Democràtic va comportar que les policies de l’Estat enviessin espies a Catalunya. Fins i tot, hi va haver un desplegament de marxandatge que volia agermanar els diferents cossos policials que van participar en la contenció i dispersió de les manifestacions. Per exemple, polseres de tres euros amb els acrònims de les unitats que hi van participar: la UIP del Cos Nacional de Policia; els GRS de la Guàrdia Civil; l’ARRO, d’Àrea Regional de Recursos Operatius i la BRIMO, de la Brigada Mòbil dels Mossos, així com pegats de roba que fregaven els cinc euros.