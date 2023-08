MÉTEO | Canvi de temperatura: On baixaran més els termòmetres?

Després d’uns dies marcats per la calor tòrrida, les temperatures han baixat lleugerament els darrers dies. Arran de les pluges d’aquest cap de setmana, les temperatures han baixat significativament a tot Catalunya, on ja no se supera el llindar dels 30 graus que ha marcat la tònica durant tot aquest mes. Aquest dimarts les temperatures continuaran baixant lleugerament, especialment les temperatures mínimes a la plana interior del territori català. Així doncs, amb el canvi de temperatures, a quines comarques refrescarà més aquest dimarts?

A la zona del Pirineu i el Prepirineu català les temperatures mínimes no arribaran als 10 graus en cap moment del dia. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les comarques més fredes són l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran, l’Alt Urgell i la Cerdanya, amb unes mínimes que oscil·len entre els 7 i els 8 graus. Les temperatures màximes tampoc arribaran a superar els 20 graus en cap moment. A l’interior de Catalunya les mínimes seran una mica més elevades que al Pirineu, però tampoc gaire més. Al Bages, el Solsonès, l’Anoia i la Segarra les temperatures mínimes rondaran els 10-11 graus durant tot el dia. Per altra banda, mentre les mínimes es mantindran similars a les que es van viure aquest passat dilluns al litoral català, les màximes seran significativament més baixes, amb temperatures d’entre 24 i 25 graus a la zona de l’Empordà.

Alerta per fort vent

El temporal de pluges que ha travessat Catalunya aquest cap de setmana també ha provocat fortes ventades al territori. És per això que des del Meteocat mantenen actiu un Avís per fort vent. A l’Alt Empordà és on més risc hi ha de temporals a causa de la tramuntana. L’alerta de vent també ve acompanyada d’una Situació Meteorològica de Perill al mar, especialment a l’Empordà. És per això que cal extremar les precaucions a l’hora de banyar-se a les platges de Catalunya i fixar-se bé amb les recomanacions dels serveis de socorrisme.