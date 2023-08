La Mesa avala la constitució dels grups de Junts i ERC al Congrés

La Mesa del Congrés ha donat llum verda aquest dilluns als grups parlamentaris, inclosos Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que per constituir-se han rebut diputats prestats del PSC i de Sumar. Així, aquesta legislatura -si no es dissol per noves eleccions- tindrà nou grups al Congrés: PP, Socialista, Vox, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNB i Mixt, on hi ha BNG, CC i UPN). El PP considera que la constitució del grup de Junts i ERC és frau de llei, però hi ha precedents que ja havien utilitzat aquesta fórmula. Junts tindrà un grup d’onze diputats i ERC de nou, tot i que només van obtenir set diputats el 23-J.

L’article 23 del reglament del Congrés estipula que els grups parlamentaris han de complir una de les tres condicions que estableix per poder-se constituir: disposar de 15 diputats, tenir cinc diputats i “el 15% dels vots a les circumscripcions on s’han presentat”, o haver aconseguit el 5% dels vots a tot l’Estat. ERC no ho complia a Barcelona i Girona, i Junts tampoc ho feia a Barcelona i Tarragona. Per això han necessitat adherir-se a aquesta fórmula utilitzada anteriorment al Congrés. El Tribunal Constitucional, de fet, ja ha avalat aquesta fórmula en altres ocasions i la Mesa ho ha acceptat i ha constituït els grups aquest dilluns.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en l’acte d’inici de campanya d’ERC / Europa Press

En cinc dies els diputats prestats podran tornar al PSOE i Sumar

Un cop constituïts els grups, els diputats prestats a Junts i ERC podran tornar als seus grups d’origen, és a dir, al PSOE i a Sumar. L’article 27 del reglament diu que ho podran fer en un període de 5 dies des del període de sessions. Un cop tornin, els dos partits independentistes continuaran mantenint el grup que han constituït aquest dilluns perquè només caldrà que tinguin un nombre superior de diputats “a la meitat del mínim exigit” per a la constitució, i això és 5 diputats. Cal recordar que en tenen cadascun set.