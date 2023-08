Junts registra grup propi al Congrés amb quatre diputats del PSC

A només 24 hores que acabés el termini, els dos partits independentistes catalans al Congrés, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, han registrat els seus grups parlamentaris al Congrés. Ambdós partits tindran grup propi gràcies al préstec de quatre diputats del PSC a Junts i dos diputats de Sumar a ERC. Així, els dos partits compleixen amb les condicions del Congrés per tenir un grup propi. El pròxim dilluns la Mesa del Congrés avalarà la constitució dels grups i els diputats prestats podran tornar als seus partits. Mentre això no succeeixi, els diputats del PSC que s’incorporen a Junts són Blanca Cercas, Marc Lamuà, Andreu Martín i Valle Mellado, i els de Sumar que s’incorporen a ERC són Júlia Boada i Fèlix Alonso. Els dos partits independentistes van obtenir set diputats en les eleccions del 23-J, però el PSC n’ha deixat dos més a Junts que Sumar a ERC perquè el partit de Carles Puigdemont passi per davant dels republicans en l’ordre d’intervencions als plens.

Segons el reglament del Congrés, per tenir grup propi els grups han de disposar del 15% dels vots a les circumscripcions on s’han presentat o el 5% a tot l’Estat. ERC es va quedar amb una mitjana del 13,16% dels vots a les quatre províncies catalanes. No superaven el 15% a Barcelona (12,33%) i Girona (14,74%). Sí que ho feien a Lleida (18,62%) i Tarragona (15,07%). Junts encara es va quedar més lluny del 15% amb un 11,6% dels vots a les circumscripcions on es va presentar. No van superar el llindar del 15% a Barcelona (9,68%) i Tarragona (11,08%), mentre que sí que ho van fer a Girona (19,6%) i Lleida (18,04%).

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en l’acte d’inici de campanya d’ERC / Europa Press

ERC i Junts continuaran tenint grup propi quan marxin els diputats prestats

Encara que els diputats prestats per PSC i Sumar tornin després de constituir-se el grup als seus partits, ERC i Junts continuaran tenint grup propi perquè només cal que disposin d’un nombre superior “a la meitat del mínim exigit” per a la constitució, i això és 5 diputats, una xifra que els dos partits superen, ja que tenen 7 diputats cadascun.