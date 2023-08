El PSOE i Sumar facilitaran que tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya disposin de grup propi al Congrés dels Diputats. Això es tradueix en el fet que la formació de Yolanda Díaz cedirà dos dels seus diputats perquè a ERC i els socialistes faran el mateix amb Junts, a qui cediran un diputat, perquè puguin disposar de tots els recursos que la cambra baixa posa a disposició d’aquelles formacions que disposen de grup propi.

Fonts de la formació de Yolanda Díaz han explicat que “facilitaran la formació de grup a un dels partits que previsiblement serà un dels suports a la investidura i, per tant, al govern de coalició”. Els comuns, per la seva banda, ho defensen com una “declaració d’intencions” de cara a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez que, segons ells, és “l’única possible”.

El reglament del Congrés dels Diputats estableix tres possibles vies per a tenir grup parlamentari propi: tenir quinze diputats, haver aconseguit el 5% dels vots a tot l’Estat o el 15% dels vots a les circumscripcions on s’ha presentat. Els republicans i Junts tenen set diputats cadascun i, amb els resultats obtinguts el 23-J, no complien cap d’aquests requisits que marca el reglament per a la formació de grup parlamentari. El termini per a registrar els grups finalitza aquest divendres.

La diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Francesc- Marc Álvaro, diputat d’ERC, durant el ple de constitució de les Corts Generals / ACN – Javier Barbancho

En concret, ERC no supera aquesta barrera ni a la demarcació de Barcelona (12,33% del vot) ni a la de Girona (14,74%), mentre que a Junts li passa exactament el mateix a la de Barcelona (9,68%) i a la de Tarragona (11,08%). Els dos diputats de Sumar que vagin a ERC, ajudaran que els republicans superin la barrera del 15% a Girona i Barcelona.

La fórmula del diputat prestat

La cessió temporal de diputats fins que es compleixi el mínim requerit en qualsevol dels casos no està contemplada, però està permesa. Aquesta figura consisteix en el fet que un partit presta a un altre els diputats d’una candidatura, i, per tant, també els vots associats, en el moment de la constitució del grup, de manera que en conjunt assoleix el requisit del 15%. Un cop constituït el grup, els diputats prestats tornaran al seu grup parlamentari d’origen.

Més temps i més recursos

Tenir grup propi a la cambra baixa atorga més temps per intervenir al faristol, més ajudes econòmiques, i l’opció de presentar esmenes a la totalitat. Pel que fa a la part econòmica, tenir grup implica una subvenció fixa de 30.346,72 euros mensuals i una subvenció variable de 1.746,16 euros al mes per cada diputat.