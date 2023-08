Mor un home de 70 anys ofegat a la platja de Pineda, a Vila-seca

Un home de 70 anys ha mort ofegat aquest dimecres al matí a la platja de Pineda, a Vila-seca (Tarragonès). Segons detallen des de Protecció Civil, el telèfon d’emergències ha rebut una trucada alertant que hi havia un home surant dins l’aigua que, pel que semblava, s’havia desmaiat. L’avís ha sigut quan faltaven tres minuts per les onze del matí, moment en el qual la platja estava vigilada i hi onejava bandera veda, motiu pel qual res feia alertar que es pogués produir una tragèdia d’aquestes característiques. Els socorristes han intervingut ràpidament i han aconseguit treure la víctima de l’aigua. En aquell moment han començat a realitzar-li les maniobres de reanimació per intentar que tornés a respirar, però sense massa sort.

Quan han arribat les unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) han continuat amb les maniobres, però no han pogut fer res per a salvar-li la vida. També s’han desplaçat fins a la platja de l’incident diverses unitats del cos de Mossos d’Esquadra, els quals s’han fet càrrec de les diligències. Segons assegura Protecció Civil, amb aquesta són ja 23 les persones mortes a les platges catalanes mentre es banyaven des del 15 de juny passat.

Mort a l’Ametlla de Mar

La víctima d’avui arriba dos dies després que un home de 80 anys perdés la vida a la platja de l’Alguer a l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Segons detalla Protecció Civil, l’avís dels fets s’ha rebut al telèfon d’emergències 112 a les 11.06 hores. L’home s’hauria ofegat pocs minuts abans que comencés el servei de vigilància de platges. Ara bé, els socorristes ja estaven arribant a la platja i han pogut treure l’home de dins de l’aigua inconscient. Tot i el rescat, però, no han aconseguit reanimar-lo i l’home ha acabat perdent la vida. Es tracta d’un any amb xifres rècord d’ofegaments a la costa de Catalunya.