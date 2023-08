Nova víctima per ofegament a la platja de l’Ametlla de Mar

La costa catalana s’ha cobrat una nova víctima. Aquest dilluns al matí ha mort ofegat un home de 80 anys a la platja de l’Alguer a l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Segons detalla Protecció Civil, l’avís dels fets s’ha rebut al telèfon d’emergències 112 a les 11.06 hores. L’home s’hauria ofegat pocs minuts abans que comencés el servei de vigilància de platges. Ara bé, els socorristes ja estaven arribant a la platja i han pogut treure l’home de dins de l’aigua inconscient. Tot i el rescat, però, no han aconseguit reanimar-lo i l’home ha acabat perdent la vida. Amb aquesta, ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des de l’inici de la campanya estival, que va arrencar el passat 15 de juny i es manté fins a mitjans del mes de setembre.

Es tracta d’un any amb més ofegaments a la costa catalana dels que són habituals. És per això que els diversos ajuntaments han decidit prendre noves mesures per fer front a aquestes tragèdies. Un dels punts on més incidents s’han produït és la platja del Miracle de Tarragona. Aquest mateix dilluns, l’Ajuntament del municipi ha instal·lat nous cartells informatius a la platja per prevenir d’aquesta situació. Uns panells que informen en diversos idiomes (català, castellà, anglès i àrab) explicant els perills que comporten els diferents colors de bandera. A part, els nous panells també informen de l’augment de corrents marines i el risc que suposen per als banyistes.

Un dels nous cartells informatius que s’han instal·lat a la platja del Miracle de Tarragona / ACN

Fer front als ofegaments

Aquestes noves mesures informatives complementen l’ampliació horària del servei de socorrisme i l’abalisament amb boies de la zona més pròxima al Port Esportiu que ja va implementar l’Ajuntament de Tarragona. Un dels coordinadors de platges de Creu Roja a Tarragona, Joan Carles Castellví, ha aplaudit el conjunt de mesures impulsades pel consistori i ha assegurat que des que van començar a entrar en funcionament, el passat 10 d’agost, “no s’ha registrat cap incident”. “Aquesta hora de més del servei de socorrisme ha ajudat a que els usuaris no entressin tant a l’aigua i estiguessin més tranquils”, sentencia.