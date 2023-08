Sebastián Yatra parla de com va conèixer Aitana i de la seva relació

El cantant colombià Sebastián Yatra ha explicat com va conèixer la seva actual parella, Aitana Ocaña, en una de les poques entrevistes on ha parlat de la seva vida íntima. Yatra ha dit que està feliç vivint la seva relació “sense exposar-la” tot i que “tampoc amagant-la”. “Viure amagat seria donar-los massa importància als mitjans o a les fotografies i viure dins dels rumors”, ha explicat en una entrevista poc després d’haver tornat d’Eivissa, on ha passat uns dies amb la família d’Aitana. Allà els paparazzis els van captar en el primer petó que ha sortit a les revistes del cor.

En l’entrevista a Los40 Urban Yatra ha explicat com van ser els inicis: “La vaig conèixer a ella als Grammys. No, realment la vaig conèixer a Operación Triunfo. Jo simplement vaig anar, li vaig cantar a tothom i després la vaig conèixer un temps després i era com: Ah! Que ets la noia dels vídeos on m’havien etiquetat que t’havia cantat a Operación Triunfo”. Yatra ha dit que la seva xicota és “una noia molt carismàtica” que des del primer moment li va caure bé. “Vam ser bastant amics”, ha detallat.

Primera foto del petó d’Aitana i Sebastián Yatra – Diez Minutos

La faceta d’actriu d’Aitana

Yatra ha parlat de la faceta d’actriu de la seva xicota, la sèrie La última que Aitana va protagonitzar amb Miguel Bernardeau. “Fa ja bastant temps, llavors, res. És molt divertit veure que estigui com incursionant en aquest tema de l’actuació també perquè em sento identificat, jo sent cantant i també ficant-se en aquest món”, ha dit. Yatra va ajudar a Aitana durant tot el procés d’aprenentatge d’aquest món: “Li vaig donar alguns consells. Ni tan sols consells, per què quins consells donaré? Si jo no tinc experiència com a actor, però sí que li vaig explicar una mica de la meva experiència. I estic segur que li anirà superbé i, a més, diu que té molt bona memòria”.