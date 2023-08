Aitana i Sebastián Yatra deixen d’amagar-se i arriba la primera foto

Aitana i Sebastián Yatra fa mesos que surten junts, una relació consolidada de la qual no han volgut parlar encara. Han estat junts a les vacances, han acudit als concerts de l’altre, ella ha viatjat fins a la Colòmbia natal del xicot… però continuen volent preservar la seva intimitat com a parella. De fet, no ha estat fins ara que han publicat la primera foto en què se’ls veu fent-se un petó. Ha costat i ha trigat en aparèixer, però finalment els han captat i ja no hi ha marxa enrere. Els fotògrafs els han vist estirats a la tovallola en una escena molt tendra mentre gaudien d’una jornada a alta mar amb alguns amics, amb els qui estan passant uns dies de desconnexió a Eivissa.

Primera foto del petó d’Aitana i Sebastián Yatra | Diez Minutos

Els fotògrafs els han enxampat | Diez Minutos

Casualitat o no, a més a més, poques hores després de la publicació d’aquesta exclusiva de la revista Diez Minutos ha estat Aitana qui ha decidit publicar la primera foto amb ell en el seu perfil d’Instagram. No se’ls veu abraçats ni res d’això, tenint en compte que a la instantània se’l veu a ell envoltat d’amics. Això sí, és un pas més en la normalització i confirmació que estan junts i que, a poc a poc, sembla que comencen a deixar d’amagar-se.

Aitana publica la primera foto amb Sebastián Yatra | Instagram

Aitana i Sebastián Yatra passen uns dies amb amics a Eivissa

Aquest és el primer estiu que passen com a parella, una relació que Aitana va començar poc després de trencar amb l’actor d’Élite Miguel Bernardeau. En aquestes vacances, se’ls ha vist a bord de diversos vaixells i gaudint de la gastronomia local. Han acudit a concerts i també han passejat per alguns dels punts més turístics de l’illa.

La premsa va situar-los allà per un error del cantant, de fet, ja que va publicar sense voler una fotografia en què es veia Aitana comprant roba. La va esborrar poc després, però ja era tard perquè ràpidament va saber-se que estaven junts i que el destí era una illa espanyola.