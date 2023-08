Aitana y Sebastián Yatra dejan de esconderse y llega la primera foto

Aitana y Sebastián Yatra hace meses que salen juntos, una relación consolidada de la que no han querido hablar todavía. Han estado juntos en las vacaciones, han acudido a los conciertos del otro, ella ha viajado hasta la Colombia natal del novio… pero continúan queriendo preservar su intimidad como pareja. De hecho, no ha sido hasta ahora que han publicado la primera foto en la que se les ve dándose un beso. Ha costado y ha tardado al aparecer, pero finalmente los han captado y ya no hay vuelta atrás. Los fotógrafos los han visto estirados en la toalla en una escena muy tierna mientras disfrutaban de una jornada en alta mar con algunos amigos, con quienes están pasando unos días de desconexión en Ibiza.

Primera foto del beso de Aitana y Sebastián Yatra | Diez Minutos

Los fotógrafos los han pillado | Diez Minutos

Casualidad o no, además, pocas horas después de la publicación de esta exclusiva de la revista Diez Minutos ha sido Aitana quien ha decidido publicar la primera foto con él en su perfil de Instagram. No se les ve abrazados ni nada de esto, teniendo en cuenta que en la instantánea se le ve a él rodeado de amigos. Eso sí, es un paso más en la normalización y confirmación de que están juntos y que, poco a poco, parece que empiezan a dejar de esconderse.

Aitana publica la primera foto con Sebastián Yatra | Instagram

Aitana y Sebastián Yatra pasan unos días con amigos en Ibiza

Este es el primer verano que pasan como pareja, una relación que Aitana empezó al poco de romper con el actor de Élite Miguel Bernardeau. En estas vacaciones, se los ha visto a bordo de varios barcos y disfrutando de la gastronomía local. Han acudido a conciertos y también han paseado por algunos de los puntos más turísticos de la isla.

La prensa los situó allí por un error del cantante, de hecho, ya que publicó sin querer una fotografía en la que se veía Aitana comprando ropa. La borró poco después, pero ya era tarde porque rápidamente se supo que estaban juntos y que el destino era una isla española.