Sebastián Yatra i Aitana continuen consolidant la seva relació. El cantant colombià i l’estrella d’Operación Triunfo formen una de les parelles més estimades del star-sytem actual, tot i que a cap dels dos no els agrada parlar sobre la vida íntima. Això no impedeix que les revistes investiguin, més aviat motiva que ho facin per poder conèixer més detalls sobre ells. Gràcies a la persecució dels paparazzi, la revista Diez Minutos ha pogut saber que l’artista de Tacones rojos s’ha comprat un pis espectacular en una de les millors zones de Madrid. Una inversió per poder estar més a prop de la seva xicota?

L’immoble consta de 283 metres quadrats i disposa de tres habitacions i tres lavabos. Es troba a la milla d’or de la capital espanyola, una zona molt reclamada per les grans fortunes. I el preu d’aquesta despesa? Ni més ni menys que un milió i mig d’euros, una quantitat desorbitada que hauria pagat a canvi d’un pis gran a prop del seu amor.

Cal recordar que l’Aitana viu actualment en un xalet de 800.000 € als afores de Madrid, al que es va traslladar quan va trencar amb Miguel Bernardeau fa només uns mesos. De moment no se sap si ella continuarà residint aquí o si opta per començar a viure amb el nòvio en el pis nou que acaba d’adquirir.

Sebastián Yatra i Aitana ja no amaguen el seu amor

D’una manera o d’una altra, queda clar que la compra de Sebastián Yatra és un gest que demostra que vol apostar fortament per la relació amb ella. Aquests darrers dies se’ls ha vist passejar de la mà pel centre de la ciutat, de fet, una tarda en què anaven prenent cafè pel carrer mentre feien compres a botigues de decoració.

Sebastián Yatra es compra un pis a Madrid per estar més a prop d’Aitana | Diez Minutos

Després de l’escapada romàntica que han fet a la República Dominicana, els fans tenen més que clar que hi ha Sebastián Yatra i Aitana per a estona. S’estimen i han passat de l’amistat que els unia des de feia temps a una relació que els faria molt i molt feliços.