La Mesa avala la constitución de los grupos de Junts y ERC en el Congreso

La Mesa del Congreso ha dado luz verde este lunes a los grupos parlamentarios, incluidos Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que para constituirse han recibido diputados prestados del PSC y de Sumar. Así, esta legislatura -si no se disuelve por nuevas elecciones- tendrá nueve grupos en el Congreso: PP, Socialista, Vox, Sumar, Juntos, ERC, Bildu, PNB y Mixto, donde hay BNG, CC y UPN). El PP considera que la constitución del grupo de Juntos y ERC es fraude de ley, pero hay precedentes que ya habían utilizado esta fórmula. Juntos tendrá un grupo de once diputados y ERC de nuevo, a pesar de que solo obtuvieron siete diputados el 23-J.

El artículo 23 del reglamento del Congreso estipula que los grupos parlamentarios tienen que cumplir una de las tres condiciones que establece para poderse constituir: disponer de 15 diputados, tener cinco diputados y «el 15% de los votos a las circunscripciones donde se han presentado», o haber conseguido el 5% de los votos en todo el Estado. ERC no lo cumplía en Barcelona y Girona, y Juntos tampoco lo hacía en Barcelona y Tarragona. Por eso han necesitado adherirse a esta fórmula utilizada anteriormente en el Congreso. El Tribunal Constitucional, de hecho, ya ha avalado esta fórmula en otras ocasiones y la Mesa lo ha aceptado y ha constituido los grupos este lunes.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en el acto de inicio de campaña de ERC / Europa Press

En cinco días los diputados prestados podrán volver al PSOE y Sumar

Una vez constituidos los grupos, los diputados prestados a Juntos y ERC podrán volver a sus grupos de origen, es decir, al PSOE y a Sumar. El artículo 27 del reglamento dice que lo podrán hacer en un periodo de 5 días desde el periodo de sesiones. Una vez vuelvan, los dos partidos independentistas continuarán manteniendo el grupo que han constituido este lunes porque solo hará falta que tengan un número superior de diputados «en mitad del mínimo exigido» para la constitución, y esto es 5 diputados. Hay que recordar que tienen cada uno siete.