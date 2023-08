La ANC critica el pacto de la Mesa y llama al bloqueo del Congreso

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) se ha mostrado muy crítica con el pacto de ERC y Junts per Catalunya con el PSOE para constituir la Mesa del Congreso y dar la presidencia a Francina Armengol. La Asamblea ha emitido un comunicado donde avisa de los «peligros de perder de vista el objetivo de la independencia». «Solo el bloqueo de las instituciones españolas puede precipitar la quiebra del Estado y abocar a los partidos españoles a la necesidad de resolver el conflicto catalán si quieren gobernar», razona la ANC. Así, la entidad defiende el bloqueo como estrategia para conseguir la independencia y no para conseguir un mejor posicionamiento de los partidos en la partida estatal.

«Entrar en dinámicas estatales de esos derecha-izquierda no nos ha servido nunca, y ahora no será una excepción, para hacer efectivo el mandato del referéndum de independencia del Primero de Octubre», avisa la ANC, que cree que este tiene que ser el punto de partida. En este sentido, aseguran que «facilitar la constitución de la mesa activamente es entrar en el juego de quien nos quiere súbditos» y que esta estrategia no llevará en la constitución del Estado catalán. «Facilitar la constitución de la mesa a cambio de prebendas institucionales, como la constitución de grupo propio de los partidos independentistas, es hacer prevalecer la táctica partidista haciéndola pasar por encima de los intereses y necesidades de la nación», avisa la entidad, muy crítica con el pacto que se ha logrado este jueves.

Francina Armengol, nueva presidenta del Congreso por el pacto del PSOE con Juntos y ERC | Europa Press (EP)

Asegura que estos pactos blanquean el Estado

Además, la entidad considera que pactar a cambio de comisiones de investigación «que pueden alargarse sine die» o de la promesa de poder hablar catalán a las instituciones españolas y en la Unión Europea «no es una opción creíble por parte del Estado español, que incumple sistemáticamente cualquier compromiso». «Rebajan a mínimos democráticos las expectativas que los partidos independentistas nos habían planteado: la confrontación para lograr la independencia, no para blanquear el Estado. El blanqueo del Estado ante Europa es el que se consigue con estos pactos de rebaja», espetan.

Así, la ANC asegura que el único pacto asumible con el Estado tendría que ser lo del «reconocimiento explícito que el referéndum de independencia fue el acto de soberanía que valida Cataluña como sujeto político en conflicto con el Estado». «Participar en la constitución de la mesa sin reconocimiento implica la sumisión en el Estado español con el juramento de la constitución y el vasallaje al rey», concluye la entidad.