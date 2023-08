Terratrèmol de tres graus a l’escala Richter a la Val d’Aran

Un terratrèmol de 3 graus a l’escala de Richter ha sacsejat aquest dilluns a la nit la Val d’Aran. Segons recull l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) el sisme s’ha produït a dos quarts de deu de la nit i s’ha sentit especialment en aquesta comarca del nord de Catalunya i a una part de l’Alta Ribargorça. No ha causat cap dany material. El terratrèmol s’ha produït dues hores després que un altre sisme sacsegés la demarcació d’Osca, justament a la Franja de Ponent. En aquest cas, el sisme ha estat de 4,2 graus i s’ha pogut sentir a Catalunya, tot i que no hi ha hagut ni ferits ni danys materials.

A la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça és on s’ha sentit amb més claredat, justament dues hores abans que tinguessin el seu propi sisme. De fet, al cantó català el fenomen geogràfic produït a Osca s’ha deixat sentir en un radi que va des de Lleida fins al Bages i més cap al nord fins a la Cerdanya, el que suposa una zona geogràfica molt gran.

Vista panoràmica de Vielha, capital de la Vall d’Aran on aquest dilluns s’ha pogut sentir un terratrèmol de magnitud 3 en l’escala Richter | Cedida a l’ACN pel Departament de Territori

Protecció Civil ha activat la fase d’alerta pel terratrèmol d’Osca

Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d’emergències 112 ha rebut nou trucades relacionades amb el sisme d’Osca. En concret, han trucat des de Bossòst (5), Vielha (3) i Vilaller (1) i la majoria han estat per informar de la percepció del terratrèmol. En el cas de Bossòst, per alguna teula caiguda a conseqüència d’aquest moviment de la terra. Després de la detecció del terratrèmol de magnitud 4,2 a Osca, Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya.