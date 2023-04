Un terratrèmol de magnitud 4,3 es percep a comarques lleidatanes

Un terratrèmol de magnitud 4,3 a l’escala de Richter ha sacsejat les comarques del nord-oest de Catalunya aquest dilluns a primera hora de la tarda. L’epicentre del tremolor ha estat al departament francès dels Alts Pirineus (Hautes-Pyrénées) i, segons la web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els sismògrafs han registrat el moviment de terres a les 15.28 hores a una profunditat de menys d’un quilòmetre. El sisme l’han percebut nombrosos veïns de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. De fet, la intensitat del terratrèmol s’ha pogut percebre a gairebé totes les comarques de Lleida tot i que no hi ha hagut danys físics ni materials.

Mapa de la simulació d’intensitats percebudes a Catalunya pel terratrèmol amb epicentre als Alts Pirineus d’aquest dilluns | Cedida a l’ACN per l’ICGC

En concret, l’epicentre del sisme s’ha situat a uns 50 quilòmetres al nord-oest de la Vall d’Aran i el tremolor ha estat àmpliament percebut en aquesta zona de Catalunya. El terratrèmol d’aquest dilluns és el segon que es percep a Catalunya aquest 2023, i se situa per sobre del que va tenir epicentre al Maresme fa poques setmanes.

Un terratrèmol de magnitud 4,3 i amb epicentre al departament francès dels Alts Pirineus ha estat àmpliament percebut al nord-oest de Catalunya | Cedida a l’ACN per l’ICGC

Terratrèmol al Maresme de magnitud 2,7

Fa menys d’un mes, el passat 26 de març, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va registrar un terratrèmol de magnitud 2,7 a l’escala de Richter a la comarca catalana del Maresme, a Barcelona, amb epicentre en la localitat d’Arenys de Mar. Aquella tremolor es va percebre “sense danys” en aquesta comarca i en les que es va percebre (Vallès Oriental, Barcelonès i la Selva). El sisme es va registrar cap a les 15.42 hores del diumenge en la superfície, és a dir, a profunditat de 0 quilòmetres.