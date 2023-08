Ofensiva interna del Consell de la República per bloquejar la investidura

Moviment intern del Consell de la República arran de les negociacions d’una virtual investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. Els Consells Locals de la República del Vallès Oriental impulsen una consulta per al “bloqueig de la investidura a l’Estat espanyol”. Un sistema que necessita una recollida d’avals que s’allargarà fins al pròxim 11 de setembre que es va iniciar el passat 21 d’agost. Els consells locals impulsors de la consulta són la de Sant Antoni de Vilamajor, Granollers, Llinars, Sant Celoni, Cardedeu, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Mollet del Vallès i Montmeló.

El tràmit és llarg i ho tindran difícil, perquè ja hi ha hagut dos intents de protesta sobre la relació del Consell de la República amb la simple participació en les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Fins i tot, es van registrar propostes de resolució defensant l’abstenció en els comicis instades per la comissió d’acció política. En tot cas, l’intent territorial és prendre el pols als membres de l’organisme representant de l’exili sobre quina opinió en tenen.

Un llarg camí processal

La petició de la consulta interna gira entorn de la pregunta “El Consell de la República ha de promoure el bloqueig a la investidura del president de l’estat espanyol per part dels partits independentistes catalans?”. La proposta de consulta ha de tenir l’1% dels avals del conjunt dels membres registrats al Consell. La proposta ha estat aprovada per la Sindicatura i publicada al Butlletí Oficial del Consell el passat 31 de juliol a través de la resolució 101 de l’organisme de control intern de les institucions a l’exili. L’objectiu és forçar la consulta per “constatar els suports i els objectius de la negociació”.