El líder del PP a Catalunya rebutja que Feijóo parli amb Junts

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha rebutjat que el seu partit negociï amb Junts per Catalunya per intentar investir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, president del govern espanyol. El líder dels populars catalans ho ha dit dies després que dirigents de la direcció del PP presentessin la formació de Laura Borràs i Jordi Turull com un interlocutor vàlid.

“Junts sí que és el meu rival“, ha manifestat Alejandro Fernández a través del seu compte d’X, anteriorment conegut com a Twitter. També ha dit que la tesi de la formació independentista és que “Espanya és una dictadura dirigida per un Rei feixista, amb el qual es neguen a ‘parlar'”. “Que algú em digui què cal “parlar” amb ells…”, ha reclamat.

JUNTS sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a "hablar".

Que alguien me diga de qué hay que "hablar" con ellos… — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 27, 2023

La reacció arriba dies després que el PP, que durant anys ha titllat Junts de “colpista” i d’“enemics d’Espanya” i al president a l’exili, Carles Puigdemont, com un “pròfug de la justícia”, hagi avalat negociar ara amb la formació sobiranista. Els populars van subratllar que la “tradició” i la “legalitat” de Junts, i també d’ERC, no està en dubte.

Canvi de parer sobre Junts

El discurs del PP ha adoptat un altre to en adonar-se de la rellevància de l’independentisme en aquestes negociacions, on ara per ara el PP compta amb el suport de Vox, UPN i Coalició Canària, que sumen 172 diputats, a quatre vots dels necessaris per assolir la majoria absoluta a la cambra baixa.

El PP ha canviat de parer sobre Junts malgrat carregar contínuament contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per buscar el suport de la formació de Carles Puigdemont per a la investidura. De fet, el mateix Feijóo va dir després d’entrevistar-se amb el rei Felip VI que “el PSOE, després de perdre, està a la distància d’una amnistia, un referèndum i la desigualtat entre els espanyols”, en referència a les demandes dels juntaires per negociar.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acte de campanya / Europa Press

De fet, no fa ni dues setmanes que la vicesecretària de Polítiques Socials i Repte Demogràfic del PP, Carmen Fúnez, va assegurar que “el que tenim molt clar és que Feijóo és un president de principis, no és Pedro Sánchez i, per tant, no defraudarà mai, ni els principis constitucionals, ni tampoc els seus electors”.