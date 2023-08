Urkullu también da calabazas a Feijóo después de Aragonés

El candidato a la presidencia española y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busca desesperadamente encontrar los apoyos que le faltan para conseguir la mayoría del Congreso de cara en la investidura convocada por la última semana de septiembre. Es por eso que, fuera de los canales habituales, Feijóo ha optado para llamar y reunirse con los presidentes de las comunidades autónomas en busca de su apoyo. Este pasado martes lo intentó con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero sin ningún tipo de éxito, puesto que el Gobierno le cerró la puerta directamente y prefirieron no reunirse con el líder de los populares. Hoy, Feijóo lo ha intentado con el lehendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, quien también le ha dado calabazas.

Urkullu, pero, a diferencia del presidente catalán, sí que le ha cogido el teléfono a Feijóo. Según detallan desde el gobierno vasco, este miércoles Feijóo y el lehendakari han tenido una conversación por teléfono de media hora en el cual el vasco le ha dejado claro al líder del PP que no es con él con quien tiene que negociar la investidura, sino con su partido, el PNB. Un partido que ya ha reiterado en varias ocasiones que no tiene ningún tipo de intención de negociar una investidura mientras Vox forme parte del pacto. Así pues, Urkullu cierra el paso a Feijóo y le recuerda que tiene que buscar el apoyo a través de los partidos y no de las instituciones. «Estamos en el tiempo previo, en el de los partidos políticos. Ahora bien, no me negaré nunca a hablar ni con Alberto Núñez ni con nadie. Es una cosa que creo que he practicado siempre», asevera Urkullu. Aun así, desde el gobierno vasco aseguran que la conversación entre el candidato y el lehendakari ha sido «franca» y «provechosa» para «el análisis del presente y del futuro».

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido este miércoles por la tarde una conversación «franca y provechosa» con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo / EP

El Gobierno no hablará con Feijóo

En referencia a estas negociaciones, el Gobierno se ha mostrado muy firme con su postura. “El presidente no se reunirá con Feijóo por habla de la investidura en el supuesto de que lo pidiera. No hay nada a habla con Feijóo sobre una hipotética investidura de Feijóo y Vox”, aseguraban fuentes de Presidencia este martes.