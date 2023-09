MÉTEO | S’acosten els primers ruixats del cap de setmana

Aquest cap de setmana Catalunya quedarà completament passada per aigua, tot i que no ho farà amb la intensitat que estava prevista a causa de la petita variació de rumb de la DANA. Aquest divendres a la tarda ja arribaran els primers ruixats del cap de setmana, especialment a punts del litoral i prelitoral de Tarragona. A mesura que passin les hores les pluges s’aniran desplaçant pel territori i apareixeran a diversos punts del Pirineu i al Prepirineu, tot i que no ho faran amb gaire intensitat. El punt on sí que cauran amb més força, tot i que tampoc ho faran amb tota la intensitat que arribarà aquest dissabte, és a les Terres de l’Ebre.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges arribaran aquesta tarda i descarregaran amb moderació, tot i que localment poden anar acompanyades de tempesta. És per això que, a diferència d’aquest dissabte, el Meteocat avisa que al llarg del dia s’acumularan quantitats molt minses i poc abundants. Així doncs, des de la Generalitat encara no han posat en marxa l’avís per intensitat de pluja que està previst per dissabte i diumenge.

Bon dia! Cel entre mig i poc ennuvolat per núvols alts i prims, més abundants a Ponent, així com alguns de baixos al litoral de Barcelona i Tarragona. Mínima entre lleugerament i moderadament més alta a la meitat oest i a cotes altes, però un xic més baixa al nord-est. pic.twitter.com/2M9eAi6S7t — Meteocat (@meteocat) September 1, 2023

Aquest divendres, els termòmetres estan canviant. La temperatura mínima serà entre lleugerament més alta a la meitat oest i semblant o lleugerament més baixa a la meitat est. Per la seva banda, la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta a la meitat nord, i lleugerament més baixa a la meitat sud. Així doncs, la sensació de calor serà sensiblement més elevada que la resta de la setmana.

Núvols en augment

Aquest divendres al matí el cel de Catalunya anirà marcat per núvols baixos a la costa i al prelitoral sud, fins i tot amb possibilitat d’alguna gota, i pel pas de núvols alts, que circularan de sud-oest a nord-est a la resta. En conjunt, tot i les teranyines de núvols prims, dominarà la sensació de sol. El flux de núvols prims continuarà a la tarda, barrejat amb les nuvolades que s’aniran desenvolupant pel Pirineu i Prepirineu.