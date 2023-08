MÉTEO | Les pluges que hi haurà a Catalunya malgrat que la DANA es desviï

La previsió meteorològica torna a canviar de cara al cap de setmana. S’esvaeix una mica la calor, el sol passarà a un segon pla i les pluges entraran amb molta força els pròxims dies, deixant uns dies de fortes tempestes a tot Catalunya. De fet, les previsions del Servei Meteorològic de la Generalitat (Meteocat) auguren un cap de setmana passat per aigua molt similar al que es va viure la setmana passada, amb la diferència, però, que les precipitacions colpejaran amb més intensitat. Tot i que les tempestes ja començaran en les pròximes 24 hores, el punt més fort es preveu de cara a dissabte a la tarda.

El Meteocat preveu que la intensitat de precipitacions aparegui la matinada de dissabte en alguns punts del territori català, especialment al quadrant nord-oest de Catalunya. Ara bé, aquestes pluges s’estendran ràpidament per tot el territori, deixant imatges d’aiguats en bona part de Catalunya. De fet, les úniques comarques on no es preveuen tempestes són l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla d’Estany i la Vall d’Aran. A la resta de comarques de Catalunya les pluges es faran notar durant tot el dia. El Meteocat, però, indica que la intensitat dels aiguats serà diferent en cada localitat. A la zona sud del territori les tempestes és on es notaran més, especialment al Garraf, al Baix Penedès, i a les Terres de l’Ebre, les zones de Catalunya on encara es notaran una mica les conseqüències de la DANA que fa dies que travessa el territori.

Alertats per la previsió meteorològica del cap de setmana, des de la Generalitat de Catalunya han activat una alerta per alta intensitat de pluja, col·locant la zona sud del territori en perill moderat. Aquest avís indica que es pot superar el llindar habitual de pluja, cosa que pot desencadenar alguns forts temporals localment amb elevades quantitats de precipitació acumulada. Aquest fort temporal que s’acosta i deixarà imatges de xàfecs al territori ve ocasionada per la “gota freda”, o coneguda científicament com una Depressió Aïllada a Alts Nivells (DANA), que ha canviat la seva orientació i ja no es troba sobre de Catalunya sinó que es dirigeix cap al País Valencià.

Cauen els termòmetres

Com és habitual quan arriben temporals de pluges, l’aigua no és l’única conseqüència. Els termòmetres també es veuran reflectits per aquest fenomen atmosfèric, amb unes temperatures màximes lleugerament inferiors a les actuals. Per entendre-ho amb dades, mentre que la temperatura actual a Manresa ronda els 30 graus, en aquesta mateixa hora de dissabte el termòmetre marcarà quatre graus menys. Tot i la petita baixada de temperatures, però, la calor seguirà present al territori. De fet, amb els canvis de rumb de la DANA, les mínimes augmentaran una mica i les màximes baixaran, generant, doncs, una menor diferència tèrmica durant tot el dia. Una menor diferència que comporta major sensació de calor constant a Catalunya.

Una altra de les conseqüències d’aquesta DANA que entra a Catalunya és l’aparició de fortes ventades, especialment durant la tarda de dissabte al litoral sud i central. És per aquest motiu que cal ultimar les màximes precaucions a l’hora de banyar-se al mar o fer sortides a alta mar amb barca, ja que la pluja i el vent poden dificultar la viabilitat del mar. Aquestes precaucions també s’han d’exportar als punts més alts de les muntanyes catalanes, ja que no fer cas de les previsions i les alertes meteorològiques pot desencadenar amb alguna tragèdia o la necessitat d’un rescat, com el que es va haver de produir aquest passat cap de setmana després que tres excursionistes quedessin atrapats per un temporal al mig de la muntanya.