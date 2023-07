VÍDEO | Un espectacular aiguat a Saragossa descarrega 280 litres en dues hores

Un patac d’aigua ha inundat Saragossa i ha deixat imatges espectaculars de riuades i veïns refugiats al sostre dels cotxes per evitar que l’aigua se’ls emportés. En només dues hores, la pluja torrencial que ha caigut a la capital de l’Aragó va descarregar 280 litres per metre quadrat aquest dijous a la tarda. Els aiguats, que en el moment més intens han descarregat fins a 70 litres en només un quart d’hora, han agafat per sorpresa a molta gent. Els serveis d’emergència han hagut de fer nombroses sortides i han rescatat una desena de persones afectades per les riuades.

La tempesta va arribar a Catalunya al vespre, però amb molta menys intensitat. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) avisa que aquest divendres es poden registrar nous patacs d’aigua, sovint acompanyats de pedra i forts vents, a l’Aragó, el País Basc i Navarra.

La històrica tempesta va sumir Saragossa en el caos, especialment al barri de Parque Vencia, on el Tercer Cinturó es va convertir en un autèntic riu que va arrossegar desenes de cotxes. Els Bombers van haver de recórrer als seus equips de submarinistes per rescatar diverses persones i pentinar la zona per assegurar-se que no hi havia ningú atrapat. Segons la premsa local, fins a sis persones van haver de ser traslladades a l’hospital, tot i que en principi no hi ha ferits de gravetat. Un supermercat de la cadena Lidl va quedar totalment negat i una residència de gent gran va ser evacuada per precaució.

Zaragoza, Spain.



Nowhere near as disruptive as sprinkling some orange confetti on a tennis court, obviously. 🙄 #WIMBLEDON #ClimateEmergency pic.twitter.com/8rwZw5UAMH — Brendan May (@bmay) July 6, 2023

Hasn't rained in Zaragoza for a few months….but it rained this afternoon. pic.twitter.com/rDxgf3zWqY — Alan Harrison 💙🇺🇦 (@harrison_alan) July 6, 2023

La pluja va començar a descarregar cap a les 18.00. Tot i que només va durar un parell d’hores, la intensitat dels aiguats va provocar que els semàfors deixessin de funcionar i va obligar la Policia Local a desplegar agents a diferents punts de Saragossa per regular el trànsit i evitar accidents a les cruïlles més concorregudes. Fons municipals asseguren que durant els aiguats es van produir diversos accidents, cap greu. Diverses línies de bus van haver de ser desviades i el servei de tramvia va estar inoperatiu durant almenys una hora. Un tren que feia el servei Saragossa-Barcelona va sortir amb diverses hores de retards per la inundació de les vies.