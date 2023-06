MÉTEO | Alerta per temps violent i previsió de tempestes a tot Catalunya

Nou canvi de temps a Catalunya, que aquest dijous està en alerta per temps violent al Pirineu Occidental i amb previsió de ruixats i tempestes a bona part del país. Aquest dimecres a la tarda ja es van registrar precipitacions al Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya Central i en algunes zones del prelitoral amb descàrregues de calamarsa i pedra i fins a 30 litres per metre quadrat. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent per aquest dijous al matí al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.

A mesura que avanci el dia, les tempestes s’aniran escampant per tot el país i a partir de la tarda hi ha un avís a 37 comarques. Només les Terres de l’Ebre quedaran fora. El Pirineu Occidental, el Prepirineu i Ponent tenen risc alt i es poden registrar xàfecs acompanyats de tempesta que poden descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La tornada de la pluja anirà acompanyada d’un descens generalitzat de les temperatures, amb menys calor a la major part de Catalunya. Les temperatures màximes oscil·laran entre els 30 °C i els 34 °C, amb algunes excepcions al litoral de Barcelona i Tarragona i en algunes comarques del Pirineu, com la Cerdanya o la Vall d’Aran.

Previsió de pluges a bona part de Catalunya aquest dijous 29 de juny / Meteocat

Divendres més tranquil i cap de setmana amb sol

De cara a divendres, el Meteocat preveu un dia assolellat arreu del país, tret d’algunes comarques de la demarcació de Girona. S’esperen xàfecs de matinada, en especial al quadrant nord-est i partir del migdia hi haurà precipitacions a tot el nord del país amb xàfecs a Girona i ruixats dispersos a la resta del Pirineu i el Prepirineu. En general, seran d’intensitat feble o moderada, però aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. A les comarques gironines poden ser localment forts i podrien acumular quantitats abundants d’aigua. El cap de setmana predominarà el sol, amb ruixats puntuals a Osona i el Barcelonès i els termòmetres tornaran a pujar.