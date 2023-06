VÍDEOS | Arriben les primeres inundacions pels temporals d’aquesta setmana

El nou canvi de rumb del clima a Catalunya ja comença a deixar entreveure els seus efectes a diferents punts del territori. Les fortes pluges previstes pels pròxims dies ja han arribat i, per conseqüència, comencen a aparèixer les primeres incidències fruit d’aquests aiguats. Des del Servei Meteorològic de Catalunya han emès un avís per temps violent per tal d’evitar que ningú prengui mal mentre durant els ruixats, sigui caminant pel carrer o conduint. El Bages és la comarca on les precipitacions estan afectant més, deixant imatges d’inundacions o de despreniments a les carreteres, cosa que dificulta la circulació i augmenta el risc d’accident.

En aquestes imatges publicades per Bernat Gil Bernades es poden veure com s’han desprès algunes roques de la paret de la C-37 a Sant Salvador de Guardiola en direcció a Igualada. Unes roques que obstrueixen el carril i dificulten la circulació. En aquest punt la carretera ha quedat tallada tot i que a hores d’ara ja s’haurien netejat els rocs.

Aquestes imatges també s’han vist en altres punts de la comarca, on l’acumulació de les precipitacions ha deixat algunes vies totalment inundades. A Castellgai, municipi del Bages, els aiguats han omplert de gom a gom els carrers del poble provocant així que els vehicles i les persones no puguin circular amb normalitat. L’elevat volum d’aigua ha provocat imatges com la de la Riera del Castellet, als afores de Castellgai, en la qual un cotxe s’ha vist completament arrossegat pel fort i desbocat corrent d’aigua. Per altra banda, pel que fa a Manresa la tempesta que en aquests moments colpeja la ciutat s’ha vist acompanyada de pedra també.

Riera de Castellet, al Bages. Crescuda molt important del Llobregat també. Desconec autor/a del vídeo. pic.twitter.com/zwWCwcbjT5 — Seguim la Méteo (@SeguimlaMeteo) June 29, 2023

Les recomanacions de la Generalitat

Des de Protecció Civil alerten de les afectacions que això pot tenir a la conducció i expliquen a través d’una publicació de Twitter tres coses que cal fer per evitar fortes inundacions provocades pels ruixats. El primer de tot, si es pot, és retirar el vehicle de la llera o la zona inundable per tal d’evitar afavorir-hi. En segon lloc, recomanen no travessar cap riu, riera, o zona inundada, ja que els cotxes poden flotar tot i que hi hagi poca alçada d’aigua. Per últim, recomanen no baixar al pàrquing o soterrani si està inundat a retirar el vehicle.