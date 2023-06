Denuncien que una treballadora de Caixabank pressiona un usuari per acceptar un document en castellà

La Plataforma per la Llengua ha denunciat el cas d’un usuari de Caixabank que es va veure pressionat per una treballadora perquè acceptés signar un document que necessitava per al cobrament d’una herència en castellà. L’ONG del català ha publicat un àudio on es pot sentir com la treballadora li diu a l’usuari que si no vol signar el dictamen jurídic en castellà haurà de tornar un altre dia a la sucursal i endarrerir tots els tràmits. La treballadora li admet durant la conversa que, si hagués demanat de manera expressa aquest document en català abans de la cita, li haurien entregat en aquesta llengua, però l’entitat denuncia que Caixabank hauria d’oferir per defecte els documents en català.

Els fets van succeir el 23 de maig a una oficina de Barcelona i va ser el mateix usuari qui va enregistrar l’àudio on es pot sentir que la treballadora li diu que per practicitat li convé signar el document en castellà. “Vostè vol una solució ràpida o no?”, li diu la treballadora, que el pressiona perquè s’avingui a signar el document escrit en castellà. L’altra opció que li ofereix és “esperar” i endarrerir tots els tràmits fins que tinguin el document en català. L’usuari repeteix al llarg de la conversa que vol el document en català i assenyala que no tenir-lo és “una discriminació”. Considera que encara que pugui tenir-lo en català dies després, el fet d’haver d’aturar tràmits i tornar a la sucursal el penalitzen només per voler rebre els documents en la seva llengua.

La treballadora admet que ella va redactar la petició en castellà

En l’àudio també se sent una justificació de la treballadora, que diu que no té “cap problema” a parlar les dues llengües. La Plataforma per la Llengua creu que l’objectiu d’aquest argument és “defugir el conflicte, naturalitzar el bilingüisme i situar el catalanoparlant que reivindica els seus drets en una posició extremista“. L’entitat considera que el comportament de la treballadora és l’equivalent de convidar l’interlocutor a “abraçar el castellà”.

En l’àudio se sent com la treballadora remarca que l’equip jurídic del banc ha redactat el dictamen en castellà perquè ella els va fer la petició en castellà, i s’han limitat a respondre en la mateixa llengua. També especifica que si ella hagués demanat el document en català als seus companys haurien redactat el document en català. El problema, per tant, queda focalitzat en la llengua en què la protagonista del cas fa els seus escrits a la feina. També explica que ella combina les dues llengües perquè a la seva família es parlen els dos idiomes. L’usuari, però, li respon que li és igual “com fa les seves comunicacions personals”, i insisteix que vol el document en català. Finalment, però, accepta signar-lo en castellà perquè té programada una cita a la notaria que no pot perdre. Després, però, a banda d’enviar una queixa a la Plataforma per la Llengua, ha tramitat una queixa a l’Agència Catalana de Consum.

En aquest context, la Plataforma per la Llengua demana a l’entitat que canviï la seva política lingüística per garantir els drets dels consumidors catalanoparlants. “Una discriminació com aquesta, que pot semblar poc violenta, és només un exemple més de la discriminació estructural que pateixen els catalanoparlants a l’Estat espanyol de manera normalitzada, i també de la poca importància que hi dona CaixaBank”, etziba l’ONG del català.