Apareix un cadàver desmembrat a la platja de Tarragona

Aquest dijous al migdia ha aparegut un cadàver sense braços i cames a la platja del Miracle de Tarragona. Un cadàver que, segons han explicat fonts policials a l’ACN, hauria arrossegat del mar fins a la costa. Fins a la platja on ha aparegut un cos en un avançat estat de descomposició s’hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Civil, que ja han obert una investigació per tal d’intentar descobrir de qui es tracta el cos i quines han estat les causes de la mort.

A causa de l’elevat nivell de descomposició en què es troba el cadàver, els investigadors que s’han desplaçat fins a la platja tarragonina creuen que la víctima hauria mort fa molt de temps. Tot i l’estat, però, els indicis apunten que el torç que s’ha descobert podria pertànyer a una dona.

Una ambulància del SEM | EP

El cadàver que ha aparegut aquest migdia a la platja del municipi del Tarragonès, no ha estat l’únic de les costes catalanes en el dia d’avui. Aquest mateix matí una dona de 77 anys ha mort ofegada a la platja de Cunit, al Baix Penedès. Cap a les onze del matí, una banyista que aprofitava l’estona de sol ha trucat al telèfon Servei d’Emergències per alertar que havien hagut de treure de l’aigua una dona que s’estava ofegant. Un cop han aconseguit arrossegar-la fins a la costa l’han portat directament amb el servei de socorristes, que tot just en aquell moment començaven el seu servei. Tot i els esforços per reanimar-la, no han aconseguit salvar-li la vida.

La costa catalana s’ha cobrat cinc víctimes mortals

Des que ha començat el període estival, que comprèn des del quinze de juny fins al quinze de setembre, ja són cinc les persones que han perdut la vida a la costa catalana per ofegament. Una xifra que s’eleva fins a set si es tenen en compte també les persones que s’han ofegat en piscines municipals o comunitàries.