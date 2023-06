Aparece un cadáver desmembrado en la playa de Tarragona

Este jueves a mediodía ha aparecido un cadáver sin brazos y piernas a la playa de Miracle de Tarragona. Un cadáver que, según han explicado fuentes policiales a la ACN, habría arrastrado del mar hasta la costa. Hasta la playa donde ha aparecido un cuerpo en un avanzado estado de descomposición se han desplazado varias dotaciones de la Guardia Civil, que ya han abierto una investigación para intentar descubrir de quién se trata el cuerpo y qué han sido las causas de la muerte.

A causa del elevado nivel de descomposición en que se encuentra el cadáver, los investigadores que se han desplazado hasta la playa tarraconense creen que la víctima habría muerto hace mucho de tiempo. Aun el estado, pero, los indicios apuntan que lo tuerce que se ha descubierto podría pertenecer a una mujer.

Una ambulancia del SEM | EP

El cadáver que ha aparecido este mediodía en la playa del municipio del Tarragonès, no ha sido el único de las costas catalanas en el día de hoy. Esta misma mañana una mujer de 77 años ha muerto ahogada en la playa de Cunit, en el Baix Penedès. Hacia las once de la mañana, una bañista que aprovechaba el rato de sol ha trucado al teléfono Servicio de Emergencias para alertar que habían tenido que sacar del agua una mujer que se estaba ahogando. Una vez han conseguido arrastrarla hasta la costa lo han llevado directamente con el servicio de socorristas, que apenas en aquel momento empezaban su servicio. Todo y los esfuerzos para reanimarla, no han conseguido salvarle la vida.

La costa catalana se ha cobrado cinco víctimas mortales

Desde que ha empezado el periodo estival, que comprende desde el quince de junio hasta el quince de septiembre, ya son cinco las personas que han perdido la vida a la costa catalana por ahogamiento. Una cifra que se eleva hasta siete si se tienen en cuenta también las personas que se han ahogado en piscinas municipales o comunitarias.