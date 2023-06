Tal com es preveia, els aiguats han fet mal a diverses zones del país. Ha plogut a les comarques gironines i a la Catalunya Central, però sobretot ha fet mal a Ponent, concretament, a les comarques del Segrià i les Garrigues, forts aiguats han negat camps de fruiters, oliveres i ametllers. Un dels exemples més il·lustratius de com han quedat els camps és al poble de Torrebesses, al sud del Segrià. Alguns pagesos de la localitat esperen que l’aigua pugui baixar per evitar el seu estancament als camps, per tal d’evitar anys als arbres.

Camps de cultius negats a l’accés a Torrebesses amb la C-12 a la dreta Data de publicació: diumenge 11 de juny del 2023, 19:32 Localització: Torrebesses Autor: Ignasi Gómez

Com afectarà les precipitacions al camp?

Tot i això, caldrà veure com evolucionen les precipitacions, ja que aquest dilluns a la tarda també s’esperen aiguats, però amb menor intensitat. També s’esperen aiguats, en una línia similar a la del dilluns, durant tot el dimarts. No només a Ponent, sinó, aquest cop, arreu del país. Els xàfecs d’aquest diumenge a la tarda no haurien provocat danys per la pedra, tal com ha explicat el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, a l’ACN. Pel que fa a la calamarsa, hi podria haver afectacions més cap al nord, concretament al Pallars Jussà, i és que el servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per tempesta que pot anar a l’alça.

Una zona amb cultius de cereal i oliveres negada per l’aigua a l’accés a Torrebesses Data de publicació: diumenge 11 de juny del 2023, 19:32 Localització: Torrebesses Autor: Ignasi Gómez Data de publicació: diumenge 11 de juny del 2023, 19:32 Localització: Torrebesses Autor: Ignasi Gómez

Els pagesos, despreocupats

Roqué tampoc creu que les pluges tinguin repercussió en els arbres fruiters, ametllers i oliveres. I “més venint de la sequera que venim”, ha afegit. Malgrat tot, el president d’Asaja Lleida sí que ha alertat que les pluges podrien haver provocat danys materials en les explotacions. Es tracta d’una línia que comparteixen diversos pagesos que s’han apropat als camps per observar les afectacions. Amb això, també lamenten que aquestes pluges hagin fet tard per a la temporada d’estiu i en una intensitat menor per salvar els cultius a diferents punts de Ponent, com els que envolten el canal d’Urgell, que a partir d’aquest dilluns iniciarà el primer torn de reg de supervivència per a arbres fruiters.