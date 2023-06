Detenen l’exprimera ministra escocesa Nicola Sturgeon pel finançament de l’SNP

L’exprimera ministra escocesa Nicola Sturgeon ha estat detinguda per la policia aquest diumenge al migdia. Segons publica la BBC, ha estat arrestada en el marc d’una investigació en curs sobre el finançament i les finances del Partit Nacionalista Escocès (SNP). Sturgeon està sent interrogada pels detectius. De fet, el passat 5 d’abril els agents van escorcollar la casa de l’exprimera ministra i la seu del partit a Edumburg, així com van detenir el seu marit, Peter Murrel, qui havia sigut conseller delegat de l’SNP, però va quedar sense càrrecs.

En concret, han sorgit dubtes relatius als fons que ha rebut el partit per a una potencial nova campanya per a un referèndum en favor de la independència. Sturgeon, que en cap moment va atribuir a aquestes sospites la seva dimissió a la fi de març, després de nou anys en el càrrec, sempre ha defensat la transparència dels comptes i els fons recaptats per a la hipotètica consulta –uns de 667.000 lliures (uns 761.000 euros al canvi actual) només entre 2017 i 2020–.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, en la conferència anual de l’Scottish National Party (SNP), el 10 d’octubre del 2022 / Andrew Milligan/PA Wire/dpa (Europa Press)

Dimissió sorpresa

Sturgeon va comunicar per sorpresa el passat mes de febrer que dimitia després de vuit anys al capdavant del país. En una roda de premsa convocada a correcuita, Sturgeon comunicava la seva intenció de deixar el càrrec per les diferències internes que ha generat el seu pla de convertir les pròximes eleccions al Regne Unit en un plebiscit de facto sobre la independència d’Escòcia.

Divisió a l’SNP

“Soc humana a més de política”, reflexionava Sturgeon, que assegurava que havia pres la decisió després d’una “reflexió profunda” sobre el seu futur. “M’he preguntat si continuar en el càrrec era l’adequat per mi, pel partit i pel país, i he arribat a la conclusió que no”, deia. En el mateix context, la justícia britànica va resoldre fa uns mesos que Escòcia no pot convocar un referèndum d’independència sense el permís de Londres. La decisió del Tribunal Suprem del Regne Unit va provocar un terratrèmol polític a Escòcia. Sturgeon, que volia convocar el referèndum a finals d’aquest any i fins i tot tenia una data pensada, va reaccionar amb indignació i va proposar que el país encarés les pròximes eleccions britàniques com un plebiscit, una proposta que no ha acabat de quallar entre els membres del seu partit.

El partit va escollir Humza Yousaf com a substitut d’Sturgeon setmanes després i es va convertir en el primer musulmà en ser primer ministre escocès.