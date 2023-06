Batet, Iceta, Sánchez i Zaragoza a la llista del PSC per al 23-J

El PSC ha fet públic aquest diumenge al matí la seva proposta de llistes per a les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol. De fet, es tracta d’una proposta de la Comissió electoral del PSC, que ha de ser ratificada pel Consell Nacional aquest diumenge a la tarda. Si en algunes llistes d’altres comunitats autònomes, com Aragó i Castella, hi ha hagut polèmica per les directrius de Ferraz, per al PSC no hi ha hagut sorpreses. L’actual presidenta del Congrés espanyol, Meritxell Batet, l’actual ministre de Cultura, Miquel Iceta, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i l’històric diputat socialista José Zaragoza encapçalen la llista socialista per a la demarcació de Barcelona.

El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza / Europa Press

Exdiputats i noms de territori

Els acompanyen altres noms com els fins ara diputats Mercè Perea, Francisco Aranda, Lídia Guinart, Arnau Ramírez, Carmen Andrés, i Sònia Guerra, juntament amb noms del territori, com l’alcaldable del PSC a Cardona, Ferran Verdejo, l’exregidor de Mataró Juan Carlos Jerez o la regidora de Vilanova i la Geltrú Teresa Llorens. A més, pel que fa al Senat, la llista està encapçalada per tres noms: el de l’expresident de la cambra alta, Manel Cruz; la fins ara regidora de govern de Sant Cugat, Elena Vila; i l’exdirector del Centre d’Estudis d’Opinió, Gabriel Colomé.

Girona, Tarragona i Lleida

Pel que fa a la llista de Girona, hi ha fins a tres noms per al Congrés espanyol: el fins ara diputat Marc Laumà, la germana de l’escriptor Javier Cercas, Maria Blanca Cercas, i l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez. Sobre el senat, la llista està formada per Consol Cantenys.

A la demarcació de Lleida, la candidatura per al Congrés dels Diputats està liderada per Montse Mínguez, actual diputada, juntament amb Amador Marqués i Núria Gil, mentre que al Senat ho farà Dionís Doña. Quant a Tarragona, Valle Mellado encapçalarà la llista, juntament amb Andreu Martín i Sílvia Vaquero. Pel que fa al Senat, Manel de la Vega serà qui encapçelarà la llista.