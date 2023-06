ERC planteja fins a tres canvis al Govern amb la marxa de Jordà

La marxa de la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, a Madrid com a número 2 de Gabriel Rufián obre la porta a diversos canvis de Govern. Segons ha avançat TV3, la crisi de l’executiu podria afectar fins a tres conselleries, comptant amb el canvi de titular a Acció Climàtica. A més, segons ha pogut saber El Món, també faran canvis pel que fa a la comunicació del Govern. En cada roda de premsa després de l’executiu, sortirà, com a mínim, un conseller amb l’objectiu de donar visibilitat a les polítiques que tira endavant el Govern i per donar-li notorietat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parla amb la consellera Teresa Jordà dins de l’hemicicle del Parlament | ACN

La comunicació, clau

De fet, la manca de comunicació va ser una de les reflexions a les quals la militància d’ERC va arribar durant l’assemblea del passat dimarts que va durar més de quatre hores. A més, un dels només que també podria ballar és el d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ja que part de la militància el va exposar com una de les raons per les quals els republicans van perdre fins a 300.000 vots a les passades eleccions municipals del 28 de maig. Així mateix, també voldrien rebaixar el paper comunicatiu de la portaveu del partit, Marta Vilalta, amb l’objectiu de no solapar la comunicació de Govern.

Posen en valor la tasca de Jordà

Pel que fa a la marxa de Jordà, Junqueras i Aragonès valoren molt positivament la tasca al capdavant del Departament d’Acció Climàtica i és que ha hagut d’afrontar els mesos de sequera i ha estat la conselleria que ha afrontat els canvis de la lluita contra el canvi climàtic. A més, Jordà ja va ser diputada al Congrés espanyol entre el 2011 i el 2018, fins que ERC la va cridar per formar part del Govern de Quim Torra.