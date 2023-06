Crítiques per una cançó en castellà de l’artista convidat a la final d’Eufòria

El grau de presència del català en el repertori d’Eufòria i l’ús de la llengua per part de l’equip del programa de TV3 sempre s’ha mirat amb lupa per part dels espectadors, arran de la gran popularitat del concurs, que aquest divendres va arribar al final de la segona edició. La presentadora, Marta Torné, va haver de donar explicacions l’any passat, i el coreògraf, Albert Sala, va haver de dir per què feia servir tant l’anglès. I aquest divendres ha tornat a saltar una polèmica la xarxa, amb diversos tuits de protesta perquè en la gala final l’artista convidat –que va actuar a banda dels concursants, com s’ha fet la majoria de setmanes–, que era el català Nil Moliner, va fer part de la seva actuació en castellà.

Es dona el cas que l’artista té cançons en català i en castellà, i ahir va interpretar un medley de Som ocells i Dos primaveras, cosa que va molestar part dels teleespectadors. Una de les coses que han destacat els que es queixen és que de la cançó en català només en va cantar una estrofa, i la resta de l’actuació va ser en castellà.

Ja tothom ha comentat el tema de Nil Moliner, però vertaderament m'ha fet mal els 30 segons de cançó en català per després saltar al tema en castellà íntegre.



Una mica d'autoestima per a la llengua i la música en català, i més en un programa de públic jove.#EufòriaTV3 — Aleix Sales (@Aleix_Sales) June 10, 2023

Hola @tv3cat,

qui decideix que a la final d’#EufòriaTV3 canti un català en castellà?

És perquè així “lo entiende todo el mundo”? — Francesc Sabater ||★|| (@Sesksamar7) June 9, 2023

Molt bé @tv3cat, la nit de la gala d’#euforiatv3, fent promo del nou disc d’un cantant català que canta en espanyol.

Segur que li feia molta falta. Fent honor als principis fundacionals de la casa. Clar que sí. Que ben invertits els meus impostos. — Oriol M. D. (@OriolMD) June 9, 2023

Doncs a mi em toca els 🌶️ que vinguin cantants a no cantar en català a #EuforiaTV3



I a vosaltres? — Roger Baldomà 🌊 #SAGA23 (@rogervadejocs) June 9, 2023

Només un precedent aquesta temporada

De fet, així com les cançons que canten els concursants són en català, en anglès i en castellà –ja que són versions de peces d’artistes de referència de tot el món–, les dels artistes convidats són majoritàriament en català, perquè solen KM zero. En aquesta segona temporada, només hi havia hagut una actuació en anglès –la de Koko Jean and The Tonics a la gala 7, en què van cantar New Orleans, en anglès– i una altra en castellà, la de la catalana Vicco, que va interpretar Nochentera, la peça que havia defensat al Benidorm Fest.