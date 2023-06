Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 34 anys per l’assassinat de la seva parella a Cornellà de Llobregat. Els fets han succeït aquest dissabte de matinada quan els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís per adreçar-se a un domicili del municipi del Baix Llobregat en la qual hi havia la dona ferida.

Mitja dotzena de ganivetades

Un cop han arribat els agents al domicili han intentat fer maniobres de reanimació, però, finalment, ha acabat morint. En el mateix lloc la policia de la Generalitat ha detingut l’home de 34 anys i se n’ha fet càrrec els agents de la Divisió d’Investigació Criminal. A més, segons la periodista Anna Punsí, el presumpte autor dels fets hauria clavat fins a mitja dotzena de ganivetades abans que arribessin els Mossos. La parella té una filla únicament de dos anys. A més, l’home ja és a les garjoles dels Mossos d’Esquadra. Aquest assassinat és el cinquè feminicidi en el qual portem de 2023.

Què fer en cas de violència masclista?

En cas de violència masclista es pot demanar ajuda al telèfon 900 900 120 que funciona les 24 hores cada dia, atén consultes, urgències, és gratuït i no queda gravada al mòbil. En cas d’emergència en un context d’agressió, es pot trucar al 112, mentre que el WhatsApp 601 001 122 ofereix assessorament i informació a les dones que són víctimes de violència. En cas de voler denunciar els fets, es recomana anar a la policia o directament als jutjats que estan especialitzats en violència de gènere. En aquest context, les dones tenen dret a ser assistides per un advocat d’ofici tingui la situació econòmica que tingui.