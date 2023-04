El tancament del canal d’Urgell obre un nou conflicte amb l’Estat

El tancament del canal d’Urgell aquesta setmana ha obert un nou conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol. En la roda de premsa d’aquest dimarts posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha acusat el Ministeri d’Agricultura de no actuar davant les “crides desesperades” que els fan arribar des de fa mesos, tant des del sector públic com privat, per intentar acordar mesures per fer front a la situació d’excepcionalitat que viu el país a causa de la sequera. Plaja ha afirmat que la Moncloa “ha passat del res al tot” i ha avisat que la intenció de l’executiu català és impulsar vuit projectes per modernitzar el canal d’Urgell.

Modernització del reg

Aquest dimarts i per primer cop en la seva història, el canal d’Urgell ha tancat cinc mesos abans del previst. La infraestructura, que té 160 anys, abasteix 50.000 hectàrees de cinc comarques de Ponent i els agricultors han regat les seves finques per última vegada aquest migdia, sense saber quan podran tornar a fer-ho i amb la incertesa que arribin pluges al maig. Avisen que podrien perdre entre el 50 i el 60% de la collita o, fins i tot, del 80% en aquells camps que no han pogut regar. La portaveu del Govern ha avisat que la sequera, que empitjora cada dia i amb els embassaments de Catalunya al 26% de la seva capacitat, és una situació que “com la Covid, afecta tots els catalans”.

Un regador mira una finca que s’està regant a Linyola el dia que el canal d’Urgell tanca les comportes del canal principal | ACN (Anna Berga)

En aquest sentit, l’executiu català remarca que és “urgent” modernitzar el reg del canal d’Urgell per poder evitar que escenaris com aquest. Plaja ha detallat la intenció de la Generalitat de crear un “front comú” amb els regants i una proposta de renovació que costaria 138 milions d’euros. En una carta al Ministeri d’Agricultura, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha compromès que el Govern assumirà el 60% de la despesa de la modernització del canal d’Urgell si el govern espanyol es fa càrrec del 40% restant. Jordà ha recordat que el d’Urgell és “l’únic canal important que queda per modernitzar a l’estat espanyol”. Plaja ha insistit que “la modernització dels regadius és essencial per garantir la nostra sobirania alimentària, és una estructura de país”, per això, si el govern espanyol es nega a participar en aquesta modernització, des de Catalunya impulsarien el projecte per modernitzar la infraestructura. De fet, ja hi ha sobre la taula vuit projectes que la Generalitat tirarà endavant per a aquesta mesura.