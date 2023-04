Jordà demana a l’Estat ajudes pel sector agrari per fer front a la sequera

La ramaderia i l’agricultura és el sector que més està patint els efectes de la sequera a Catalunya i que més esforços està fent per adaptar-se i no sortir perdent. Així i tot, si la situació d’excepcionalitat continua i empitjora, el sector agrari afrontaria una situació crítica. La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha demanat més implicació al govern espanyol perquè el país pugui combatre la manca d’aigua. En la taula de la sequera d’aquest dimecres a Madrid, Jordà ha reclamat al Ministeri d’Agricultura que impulsi amb “urgència” un nou decret de sequera que inclogui a Catalunya i prevegi ajudes directes per a agricultors i ramaders, tal com a confirmat la mateixa consellera en declaracions als mitjans.

El març del 2022, el Consell de Ministres va aprovar un decret el qual únicament se centrava en les conques del Guadiana i del Guadalquivir. Ara, Jordà ha assegurat que la situació de les conques catalanes és “extrema” i ha defensat que ha quedat “sobradament manifest” que cal incloure-les en un nou decret de mesures urgents.

La titular d’Acció Climàtica ha mostrat “preocupació màxima” per les conseqüències de la manca d’aigua en el sector agrícola i ramader a Catalunya. Per això, abans de la trobada a Madrid, Jordà va enviar una carta al ministre Luis Planas demanant una resposta “més ambiciosa”. En l’escrit, la consellera insistia que per tal d’ajudar el sector “a afrontar les despeses que haurà d’assumir amb l’objectiu d’assegurar la seva continuïtat”, és necessari que se li “injecti liquiditat”. La missiva també assenyalava com a “insuficients” les mesures del decret aprovat fa un any i que va deixar fora Catalunya.

Finançar la modernització de regadius

Una de les peticions que Jordà ha fet a l’executiu espanyol és que s’impliqui en el finançament de la modernització de regadius. Concretament, la dels Canals d’Urgell, que abasteix una superfície de 70.000 hectàrees.

Aquesta mesura seria un pas important per estalviar aigua i, per això, el Govern demana “complicitat” a la Moncloa “per elaborar un conveni per modernitzar d’una vegada per totes aquesta estructura cabdal”. Jordà ha assegurat que la Generalitat “hi serà”, però insisteix a l’Estat que també aporti part del finançament.

Mesures flexibles o excepcionals

Després de la reunió, el Ministeri d’Agricultura ha afirmat que Planas enviaria immediatament una carta a la Comissió Europea per plantejar “mesures de flexibilització o de caràcter excepcional” en l’aplicació de les normes de la política agrària comuna (PAC).

La petició és per “les especials dificultats en les quals es troben els cultius espanyols a conseqüència de la sequera perquè els agricultors i ramaders no vegin en risc el seu accés a les ajudes”. A més, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) convocarà una reunió amb les autonomies per adoptar totes les mesures de caràcter estatal en aquest àmbit.

Demana una reunió bilateral

Jordà també ha demanat a Planas una reunió bilateral per poder tractar la situació. “Requerim i necessitem respostes perquè l’hem de donar al sector. Requerim aquest decret de sequera. Ja fem tard, però estem convençuts que hi serà”, ha afirmat.