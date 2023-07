MÉTEO | Nova alerta per mal temps a Catalunya: a quines comarques plourà més?

La setmana comença amb una nova alerta per mal temps a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que la inestabilitat s’instal·larà a bona part del país durant els pròxims dies, amb tempestes de tarda i uns termòmetres que poden arribar fins als 35 ºC. Fins a mig matí s’esperen precipitacions febles al terç sud de Catalunya i a partir del migdia començaran els ruixats a la meitat nord i a l’est del país. En general, les pluges deixaran poca aigua, tot i que podran ser localment abundants a les Terres de l’Ebre, al Pirineu Oriental i a les comarques de Girona, on podrien caure fins a 20 litres per metre quadrat.

Segons les dades del Meteocat, a partir del migdia hi haurà 12 comarques en alerta: la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià al terç sud i el Berguedà, el Ripollès, Osona, la Garrotxa, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà al nord-est. Al vespre l’avís de perill moderat desapareix del terç sud i s’hi afegeixen noves comarques de la meitat nord com el Solsonès, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. Per dimarts la previsió de pluges de moment se circumscriu al Pirineu, el Prepirineu, Ponent, la Catalunya Central i algunes zones del litoral gironí.

Alerta per pluges a bona part de Catalunya / Meteocat

La calor divideix Catalunya en dues meitats

El Meteocat preveu que les temperatures es mantindran més o menys estables a la majoria del país. Al Pirineu i el Prepirineu, els termòmetres no pujaran dels 30 °C. La Cerdanya (26 °C), el Berguedà (26 °C) i la Vall d’Aran (26 °C) seran les tres comarques amb menys calor, mentre que la majoria estaran al voltant dels 28 °C, com el Pallars Sobirà, el Solsonès o el Ripollès. A la meitat sud les temperatures seran clarament superiors, amb 34 °C al Segrià o 33 °C al Priorat, el Baix Ebre o el Pla d’Urgell. Per dimarts s’espera que la nova tongada de pluges provoqui una baixada general de les temperatures, amb mínimes lleugerament més altes i màximes més baixes amb un sostre de 33 °C a Ponent.