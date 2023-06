MÉTEO | Els 10 pobles on les pluges torrencials han descarregat més aigua

Les fortes tempestes que caigut a bona part de Catalunya aquest dijous han provocat inundacions i esllavissades en diversos punts del país, en especial al Bages, l’Anoia i el Vallès Occidental. Les comarques de la Catalunya Central han estat les més afectades per les pluges torrencials, que van obligar Protecció Civil a emetre un avís per intensitat de pluja. Sant Salvador de Guardiola (Bages) ha registrat la precipitació més copiosa, amb 139,3 litres per metre quadrat, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que cada dia publica els 10 pobles i ciutats on la pluja descarrega més aigua.

A partir del migdia, els telèfons dels Bombers i dels serveis d’emergències van començar a rebre trucades per incidències relacionades amb el temporal, la majoria a la Catalunya Central, però també a Ponent i al Pirineu. Els Bombers, que han atès un centenar de trucades, han hagut de fer moltes sortides, en especial al Bages, per les inundacions de locals i habitatges en planta baixa. També s’han registrat crescudes sobtades de rieres que s’han endut algun vehicle estacionat, però cap ha provocat ferits. El telèfon 112 ha rebut més de 120 trucades.

Els 10 pobles on el temporal ha descarregat més aigua

Sant Salvador de Guardiola (Bages) 139.3 mm Vacarisses (Vallès Occidental) 69.8 mm Rellinars (Bages) 62.9 mm el Pont de Suert (Alta Ribagorça) 62.8 mm Os de Balaguer – el Monestir d’Avellanes (Noguera) 62.7 mm Oliola (Noguera) 53.2 mm Castellnou de Bages (Bages) 49.6 mm Vallfogona de Balaguer (Noguera) 49.5 mm Mollerussa (Pla d’Urgell) 49.5 mm Montsec d’Ares (Noguera, 1.572 m) 48.6 mm

Nou avís per pluges intenses a Catalunya

El temporal continuarà present a Catalunya aquest divendres, tot i que descarregarà amb menys intensitat. El Meteocat ha emès un nou avís per pluges intenses a les comarques gironines. “A partir de mig matí s’esperen xàfecs a punts del quadrant nord-est i de forma més dispersa a la resta del Pirineu, sobretot vessant sud, i Prepirineu”, expliquen des de l’agència meteorològica. Al Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Vallès Oriental, el Maresme, el Pla de l’Estany i l’Alt Empordà el perill serà moderat, mentre que a la Selva, el Gironès i el Baix Empordà serà alt.