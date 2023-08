Vilagrà demana “més coordinació” independentista per les negociacions

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha demanat aquest dijous “més coordinació” entre les formacions independentistes, ja que, d’aquesta manera, considera que es podran aconseguir “objectius més ambiciosos” a les negociacions. Així ho ha assegurat després de la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, durant la ronda de contactes amb alcaldes del país que ha coincidit amb l’anunci de Junts, on asseguren que dimarts que ve serà el dia en què fixarà les seves condicions per a investir Pedro Sánchez: “No parlaré en nom de partits ni de grups parlamentaris, però hi ha la necessitat de coordinar-nos tots els independentistes que apostem per l’amnistia, que és una línia vermella, i que volem obrir la carpeta de l’autodeterminació”, assegura.

Vilagrà també ha volgut entrar a valorar la proposta que ha fet el lehendakari Iñigo Urkullu en clau nacional, en la qual ha posat sobre la taula pactar una “interpretació” de la Constitució sobre la qüestió territorial com a “forma flexible i creativa” perquè hi hagi una sortida a l’actual “cruïlla política”. En aquest sentit, Vilagrà ha volgut mostrar “respecte” per a la proposta del lehendakari, però recorda que el camí de la Generalitat és un altre: “El nostre marc és molt clar, les nostres carpetes són l’amnistia i l’autodeterminació i fa molt temps que hi treballem. La negociació és de govern a govern i no ens mourem d’aquí”, subratlla, afegint que encara cal veure quin recorregut tindrà la proposta del president basc, amb cert to de desconfiança.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant el ple del Parlament / ACN

La presència d’Aragonès a la manifestació

Un altre dels temes central de les declaracions que ha fet la consellera aquest dijous és la presència del president de la Generalitat a les manifestacions de la Diada de l’Onze de Setembre. Vilagrà no ha volgut aclarir quina serà la representació del Govern a la manifestació de l’ANC per la Diada, però sí que ha dit que quedarà concretada en els pròxims dies: “No es tracta de qui, sinó que el Govern sigui present en manifestacions per la independència”, afirma. El que sí que ha volgut deixar clar Vilagrà és que la mobilització ha de ser “inclusiva” perquè s’hi “sentin interpel·lats”.