El català, fil conductor de l’Onze de Setembre

Aquest dimarts al matí s’ha celebrat la primera reunió del Govern després de la tornada de les vacances d’estiu amb un principal tema sobre la taula: la diada de l’onze de setembre. Després dels forts embats que ha rebut la llengua en els últims mesos, el català serà el fil conductor de la diada que organitzen des del Govern. De fet, el lema que abanderarà la jornada és “una llengua, molts accents”, fent al·lusió al català com a mare de tots els accents i dialectes. Així ho ha explicat en una roda de premsa la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de la reunió de l’executiu.

L’objectiu d’escollir aquest fil és, segons asseguren des de la Generalitat, “posar en primer pla la riquesa de la parla quotidiana, en una mostra que el català és punt de trobada, eina de futur i llegat comú, una llengua tan plural i tan diversa com el país que representa i com el món al qual s’adreça”: “La Diada de l’11 de Setembre reivindicarà el català com una llengua amb molts accents i que som un sol poble. Portarem la imatge de la Diada a diversos espais emblemàtics d’arreu del nostre país”, comenta Plaja.

Aquest mateix lema queda reflectit en la imatge que presidirà la diada. Sobre un fons groc, quatre geosinònims, és a dir, la paraula amb el mateix significat, però d’un punt del territori diferent, en color vermell construiran les quatre barres de la senyera. Aquest és el segon any consecutiu que la Generalitat treu a concurs la creació de la imatge de la diada. Enguany ha recollit diverses propostes de cartell, tot i que la que ha sortit guanyadora construeix les quatre barres amb les paraules Roig, vermell, grana, carmesí, de mans de Palouzié Studio. La gràcia, però, és que cadascú es pot fer el seu propi cartell amb els geosinònims que prefereixi.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant una roda de premsa posterior al Consell Executiu, a la Generalitat / EP

Embats contra llengua

Plaja assegura que el principal motiu pel qual s’ha optat per seguir aquest fil conductor és la persecució que viu el català al País Valencià i a les Illes Balears amb els nous governs dels populars amb l’extrema dreta. De fet, un clar exemple d’això és la decisió de l’executiu de Marga Prohens d’eliminar el català com a un dels requisits obligatoris per a exercir al sistema sanitari de les illes.

Participació del Govern a la manifestació de l’ANC

En aquesta mateixa roda de premsa, Plaja ha confirmat que l’executiu català serà a la manifestació independentista convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) per la Diada de l’11 de setembre, tot i que no ha aclarit si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi anirà.