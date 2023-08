Els republicans Laura Castel i Hèctor Sánchez, designats com a senadors

El Ple del Parlament de divendres designarà els republicans Laura Castel i Hèctor Sánchez com a senadors autonòmics, i també resignen el càrrec els senadors Pau Furriol i Adelina Escandell. Per una banda, Castel ja va ser senadora la passada legislatura i va formar part del Consell d’Europa, mentre que, per altra banda, Hèctor Sánchez, secretari general de Comunistes de Catalunya, va concórrer en representació d’EUiA a les llistes d’ERC de les eleccions espanyoles per al Senat. Ara bé, Sánchez no va sortir escollit perquè anava en la setena posició de la llista. Tot i que aquesta és la proposta de designació, abans d’aquest divendres caldrà que es reuneixi la comissió de l’estatut del diputat per revisar que els candidats proposats pels republicans a la cambra alta siguin els més adients.

Amb aquestes noves cares que s’oficialitzaran aquest divendres, els senadors encaren un ple en què la cambra votarà si presenta recurs d’inconstitucionalitat contra la llei d’habitatge, tal com ja havien demanat des de Junts i ERC. Aquest dimarts al matí la Mesa de la cambra s’ha reunit per primera vegada després de les vacances d’estiu i ha admès la proposta per crear una comissió que estudiï els criteris de finançament per a l’atenció primària. Una iniciativa plantejada pel PSC, ERC, Junts i En Comú Podem que pretén determinar i identificar a què es dedica el 25% del pressupost de l’atenció primària.

Reunió de la Mesa del Parlament / ACN

Llei d’Habitatge

Tant Junts com ERC han presentat diverses propostes per recórrer la llei estatal d’habitatge. Els primers a registrar aquests recursos van ser els de Jordi Turull i Laura Borràs. El motiu és que hi veuen “inconstitucionalitat” després de les conclusions del Consell de Garanties Estatutàries que havia demanat el mateix grup. Arran del primer pas de Junts, els republicans es van afegir als recursos. Per la seva banda, des d’ERC volen recórrer aquesta llei estatal per “defensar la Generalitat” i “mantenir “l’essència de la normativa en relació amb els avenços en matèria de l’habitatge per a tothom”.