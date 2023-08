El PP demana “sentit d’Estat” al PSOE per no dependre de l’independentisme

Aquest dimecres al matí Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez es reuniran per parlar sobre una possible investidura del candidat dels populars. Quan falten 24 hores perquè se celebri aquesta trobada, des del PP demanen “sentit d’estat” al PSOE perquè donin suport al seu candidat i no deixin que la legislatura depengui de les formacions independentistes. En altres paraules, els populars demanen als socialistes que els donin suport durant el debat d’investidura. Ara bé, en una entrevista a Onda Cero, el vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, ha negat aquest dimarts que des del partit apel·lin al transfuguisme de diputats del PSOE, un concepte conegut com a “tamayazo”.

Tot i les seves demandes, però, des del PP veuen complicat poder investir d’entrada a Feijóo: “Som conscients que és molt difícil, però el procés d’investidura ha de servir per parlar dels espanyols, de les seves necessitats i per recuperar la institucionalitat”, sentencia Sémper, qui va ser el portaveu dels populars durant la campanya. Partint d’aquesta base, els de Feijóo insisteixen que, tot i les dificultats, la seva formació no es pot quedar “de braços plegats” i ha de prendre la iniciativa de les negociacions. És per això, també, que el PP pretén reunir-se amb tots els presidents autonòmics: “Ens reunirem amb qui vulgui reunir-se. Sembla raonable que qui vulgui ser president del govern contacti amb els presidents autonòmics i els expliqui que és el que faria si és investit”, assegura.

Aragonès i Batet conversen al Parlament / Europa Press

Dificultat d’entesa amb el PN

En aquests moments, al PP li falta assegurar-se quatre escons més per a aconseguir la majoria que tant anhela, i això passa per negociar amb el PNB, qui ha reiterat per activa i per passiva la seva reticència a pactar amb els populars i l’extrema dreta de Vox. Sémper ha admès en aquesta mateixa entrevista les dificultats de trobar un acord amb el PNB perquè aporti els 4 vots que li falten a Feijóo. “El PNB està en un període preelectoral amb una amenaça de la seva hegemonia”, comenta. És per això que, davant les dificultats, opten per moure fitxa en terreny socialista.