Aquests són els municipis on el servei de cangur és públic i gratuït

S’acosta la tornada a l’escola i les famílies comencen a ultimar tots els detalls per poder conciliar la vida laboral després de la tornada de les vacances amb la criança dels seus fills. És per això que moltes famílies ja comencen a buscar un cangur que pugui fer-se càrrec de les criatures quan els pares no poden o acompanyar els fills a classe cada matí. És per això que alguns municipis de Catalunya s’han adherit al servei ‘Dona’t temps’, un programa que ofereix un cangur públic i gratuït per a infants d’entre 3 i 12 anys. Les famílies que vulguin optar a aquest servei hauran de reservar la plaça amb un mínim de 24 hores d’antelació i un màxim de dues setmanes. Però, on es pot accedir a aquest servei de cangur gratuït?

Els 32 municipis que ofereixen aquest servei són: Albons, Begur, Bellcaire d’Empordà, Calonge i Sant Antoni, Colomers, Corçà, Foixà, Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Monells i Sant Sadurní de l’heura i Cruïlles, Mont-ras, Palamós, Palau-sator, Pals, Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Santa Cristina d’Aro, Serra de Daró, la Tallada d’Empordà, Torrent, Torroella de Montgrí i l’Estartit, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-llobrega, Verges i Vilopriu.

Nens jugant a futbol / Imatge de recurs

Els últims a sumar-se a la iniciativa han estat Torroella de Montgrí i l’Estartit. El servei de Torroella estarà disponible a la Sala de la Tina i estarà obert de dimecres a dijous de cinc de la tarda a vuit del vespre. Pel que fa a l’Estartit, les famílies podran deixar-hi els fills els dimarts i divendres de tres quarts de cinc a les set del vespre al carrer de Rocaura 29.

Places limitades

Les places, però, no són il·limitades. De fet, es posaran a disposició 20 places per a infants i dues d’elles seran per a casos d’emergències. Quan superin aquesta xifra, la seva assistència quedarà en una llista d’espera fins 12 hores abans del servei. Les famílies interessades en tenir aquest cangur públic i gratuït podran accedir als 12 punts habilitats en qualsevol dels 32 municipis adherits a la xarxa del projecte.