Un incendi en un edifici de Sud-àfrica provoca 70 morts

Aquest dijous a la matinada un fort incendi en un edifici de Johannesburg, a Sud-àfrica, ha desencadenat en una enorme tragèdia. Una setantena de persones han perdut la vida per les flames segons l’últim recompte de víctimes de les autoritats africanes. Els fets han tingut lloc en un edifici del districte financer de la ciutat. El portaveu del Servei de Gestió d’Emergències, Robert Mulaudzi, ha especificat en un breu missatge en el seu compte en la xarxa social Twitter, ara coneguda com a X, que “l’última actualització del balanç és de 73 morts i 52 ferits”, si bé ha agregat que “l’operació de cerca i rescat continua”, cosa que indica que el nombre de víctimes mortals podria seguir creixent.

L’alcalde de la capital sud-africana, Kabelo Gwamanda, i diversos funcionaris del govern s’han desplaçat fins al lloc de la tragèdia per traslladar el seu suport als afectats. A través d’un altre missatge a Twitter, l’alcalde ha confirmat que “les tasques de cerca de víctimes” continuen, tot i que no ha detallat si tenen previsió de trobar més supervivents o no. Per la seva part, el ministre de Presidència, Khumbudzo Ntshaveni, ha dit que el mandatari, Cyril Ramaphosa, és informat de la situació, que “segueix en mans del govern local i del govern provincial de Gauteng”: “Permetrem que les recerques de les autoritats tinguin lloc, després del que ens lliuraran un informe i adoptarem mesures posteriorment”, ha dit, abans d’incidir en el fet que si els serveis d’emergència del país necessiten “reforços”, aquesta ajuda “s’ofereix”. És a dir, que posen a disposició tots els recursos que siguin necessaris en cas que els demanin.

Un incendi deixa 70 morts a Johannesburg / EP

“Una gran tragèdia”

El mandatari ha descrit els successos d’aquesta nit com “una gran tragèdia” i ha traslladat les seves “profundes condolences” als familiars dels morts i els ferits: “Els nostres pensaments estan amb tots els afectats per aquest desastre. Aquest incident ens interpel·la, als serveis d’emergència i a altres entitats del Govern, a ajudar als supervivents per a restaurar el seu benestar físic i psicològic i oferir tot suport material als afectats”, lamenta.