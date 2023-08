Mor un ciclista en un accident de trànsit a Sudanell, al Segrià

Un ciclista ha mort aquest dijous al migdia en un accident de trànsit a la carretera C-230a, al terme municipal de Sudanell (Segrià). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els fets han tingut lloc al punt quilomètric 9 quan l’home ha xocat amb un ferro que sobresortia d’una barana de protecció d’un pont. La víctima és un home de 63 anys veí de Lleida. Els Mossos d’Esquadra han rebut un avís alertant de l’accident a tres quarts d’una del migdia, moment en el qual s’han posat en marxa diverses unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i de la policia catalana. Quan han arribat al lloc de l’incident, les autoritats d’emergències han atès ràpidament la víctima, en aquells moments encara amb vida, però no han pogut fer res per salvar-lo.

Els Mossos ja han posat en marxa una investigació per tal de determinar quines han estat les causes que han provocat que el ciclista acabés col·lisionant amb el ferro de la barrera. A part de les tres ambulàncies del SEM, també s’han desplaçat fins al lloc dels fets tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Barra de ferro a la zona de l’accident a la C-230a a Sudanell (Segrià) / ACN

Pont en bon estat

Segons han explicat fonts de la Diputació de Lleida a l’ACN arran de l’incident, la barana del pont on s’ha produït la tragèdia havia passat una inspecció tècnica aquest mateix dimecres. Els titulars de la via asseguren que la carretera estava en les condicions idònies per a circular-hi. Així doncs, aquestes mateixes fonts apunten cap a la hipòtesi que un camió que ha passat per aquest camí avui mateix hagi malmès la barana del pont sense alertar a les autoritats pertinents d’aquests greuges. La investigació de la policia, però, haurà de determinar si aquesta hipòtesi és la correcta. Amb aquesta víctima, són 104 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals del SCT.