Calendari escolar: aquests són els dies que els nens tindran vacances

El Govern va fixar el passat mes de maig la data d’inici del curs escolar, que enguany comença més aviat per a tots els alumnes. Tant els estudiants de primària com els de secundària començaran el curs el 6 de setembre, i a partir d’ara cada any el tret de sortida de les classes serà el quart dia laborable de setembre. A més, durant tot el mes es farà un horari lectiu normal i no intensiu com l’any passat.

Cal recordar que el curs anterior va ser un desgavell, amb escoles que no tenien prou monitors per fer les activitats de lleure previstes a la tarda o per donar el servei del menjador. Per això, aquest any l’exconseller Josep Gonzalez Cambray va anunciar que l’horari seria l’habitual durant tot el curs i no l’intensiu aplicat el curs 2022-2023.

Imatge d’arxiu d’un centre de l’Escola Pia a Barcelona / ACN

Períodes de vacances

Aquestes són les dates clau que has de saber:

Començament de curs: 6 de setembre per a infantil, primària i secundària i 12 de setembre per a batxillerat i FP

Vacances de Nadal: des del 21 de desembre fins al 7 de gener

Vacances de Setmana Santa: des del 23 de març fins a l’1 d’abril

Final de curs: l’últim dia de curs serà el 22 de juny per a infantil, primària, FP i primer de batxillerat.

A aquest període de vacances s’hi han de sumar els festius tant nacionals com locals. A Barcelona, per exemple, serà festiu el 25 de setembre per la festivitat de la Mercè i el 20 de maig per la Segona Pasqua.

Dies de lliure disposició

Els estudiants també tindran festa els següents dies: