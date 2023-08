Calendario escolar: estos son los días que los niños tendrán vacaciones

El Govern fijó el pasado mes de mayo la fecha de inicio del curso escolar, que este año empieza más temprano para todos los alumnos. Tanto los estudiantes de primaria como los de secundaria empezarán el curso el 6 de septiembre, y a partir de ahora cada año el pistoletazo de salida de las clases será el cuarto día laborable de septiembre. Además, durante todo el mes se hará un horario lectivo normal y no intensivo como el año pasado.

Hay que recordar que el curso anterior fue un follón, con escuelas que no tenían bastantes monitores para hacer las actividades de ocio previstas por la tarde o para dar el servicio del comedor. Por eso, este año el ex consejero Josep Gonzalez Cambray anunció que el horario sería el habitual durante todo el curso y no el intensivo aplicado el curso 2022-2023.

Imagen de archivo de un centro de las Escuelas Pías en Barcelona / ACN