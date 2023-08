Rovira replica Urkullu i mira cap a l’autodeterminació i l’amnistia

La secretaria general d’ERC, Marta Rovira, ha respost aquest dijous a la proposta del lehendakari basc Íñigo Urkullu d’un nou pacte per reinterpretar la qüestió territorial de Catalunya i el País Basc dins la Constitució espanyola amb un missatge molt clar: Catalunya té una “majoria social per anar més enllà”. Davant la proposta de tractar la qüestió territorial de “forma flexible i creativa” perquè hi hagi una sortida a l’actual “cruïlla política”, Rovira creu que el més adient per a Catalunya és no conformar-se amb la proposta del lehendakari i mirar cap a l’autodeterminació i l’amnistia.

Així ho ha afirmat a través d’una piulada al seu compte de Twitter, ara coneguda com a X, on ha criticat que el lehendakari faci aquesta proposta sense tenir realment en compte quina és la situació que es viu a Catalunya: “Des del concert econòmic basc, amb uns trens que deuen funcionar i la protecció dels furs, es deuen poder fer propostes de reflexió constitucional“, etziba. “Però a Catalunya hi ha una majoria social i política per arribar més enllà: amnistia, autodeterminació i progrés social!”, sentencia, reafirmant la seva negativa d’abraçar la proposta del president basc i volen mirar més enllà.

Vilagrà manté la línia

Una tònica discursiva molt similar a la que ha fet servir aquest mateix dijous la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. En unes declaracions que ha fet després de la reunió que han mantingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, en el marc de la roda de contactes amb els alcaldes del país, Vilagrà assegura que el camí que seguirà la Generalitat no passa per acceptar la proposta d’Urkullu: “El nostre marc és molt clar, les nostres carpetes són l’amnistia i l’autodeterminació i fa molt temps que hi treballem. La negociació és de govern a govern i no ens mourem d’aquí”, sentencia.